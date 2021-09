ABVV houdt vrijdag nationale betoging tegen loonnormwet

De socialistische vakbond wil een aanpassing afdwingen van de loonnormwet, die de loonkostenontwikkeling in toom moet houden opdat onze bedrijven geen concurrentiekracht verliezen tegenover de buurlanden.

De regering-Michel voerde in 2017 een reeks aanpassingen door aan de wet van 1996, de zogenaamde loonnormwet. Volgens de socialisten is het daardoor niet langer mogelijk om nog te onderhandelen over een eerlijke verloning.