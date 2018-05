ABVV reorganiseert om sterker te staan tegenover werkgevers

De grootste twee centrales van de socialistische vakbond ABVV stappen af van de traditionele opdeling tussen arbeiders en bedienden. ‘Met één centrale per sector vormen we een sterker tegenblok.’

Al meer dan honderd jaar zijn de vakbonden in ons land opgedeeld in aparte centrales voor arbeiders en bedienden. De Algemene Centrale en de BBTK, de grootste twee centrales van de socialistische vakbond ABVV, stappen daar als eerste van af. Nu werken de twee centrales, die elk meer dan 400.000 leden tellen, in de 50 sectoren waarin ze actief zijn nog naast elkaar.

De Algemene Centrale verdedigt de belangen van de arbeiders, de BBTK van de bedienden. Binnenkort blijft slechts een van de twee over. ‘Voor het ABVV is dat een historische stap’, zeggen Werner Van Heetvelde en Erwin De Deyn, respectievelijk de voorzitter van de Algemene Centrale en van de BBTK.

800.000 De Algemene Centrale en de BBTK zijn de grootste centrales van de socialistische vakbond ABVV. Ze vertegenwoordigen samen meer dan 800.000 leden.

‘In bepaalde sectoren, zoals de bouw, verdedigt de Algemene Centrale voortaan de belangen van de arbeiders en de bedienden. In andere, zoals de zorgsector, is de BBTK de enige centrale van het ABVV’, zegt De Deyn. Enkele tienduizenden arbeiders verhuizen daardoor naar de BBTK, tienduizenden bedienden naar de Algemene Centrale.

Volgens Van Heetvelde worden de werknemers en de vakbondsvertegenwoordigers in dat proces begeleid. ‘Voor sommigen zal het een moeilijke stap zijn, want ze strijden al 20 jaar voor een centrale. Maar we zullen iedereen bijstaan.’

Nieuwe dynamiek

De hervorming in het ABVV, die vandaag officieel wordt gecommuniceerd en die binnen het jaar rond moet zijn, moet een nieuwe dynamiek op gang brengen. ‘Ik wil dat niet overdrijven, maar er zijn soms meningsverschillen tussen de BBTK en de Algemene Centrale in eenzelfde sector. De werkgeversorganisaties buiten dat uit. In de toekomst is er slechts één centrale per sector. Die spreekt als een blok, waardoor we sterker staan’, zegt De Deyn.

De omslag moet helpen in de evolutie naar één werknemersstatuut. In 2013 werd een eerste stap gezet doordat arbeiders en bedienden sindsdien dezelfde opzegtermijnen opbouwen. Maar voor het vakantiegeld en het loon bij ziekte zijn er nog belangrijke wettelijke verschillen. Die zijn er evenzeer op het vlak van collectieve arbeidsovereenkomsten. Bij bedienden is het loon doorgaans sterk afhankelijk van de anciënniteit, bij arbeiders is dat veel minder het geval. Ook bouwen bedienden vaker een aanvullend pensioen op.

Gelijktrekken arbeiders en bedienden

‘Doordat zowel de arbeiders- als de bediendencentrales vanuit hun eigen logica vertrokken, werd niet altijd even hard ingezet op het gelijktrekken van die statuten. In de toekomst wordt dat de belangrijkste bekommernis’, zegt Van Heetvelde. Zowel arbeiders als bedienden moeten er van de vakbond op vooruitgaan, maar ze willen de werkgevers niet op de kast jagen. ‘We zijn pragmatisch en geloven niet in een big bang. Het is een proces dat geleidelijk moet gebeuren’, stelt De Deyn.