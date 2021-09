ABVV trekt door Brussel tegen loonnormwet

Duizenden ABVV-manifestanten trekken vrijdag door Brussel in strijd tegen de loonnormwet. Het bus- en tramverkeer in Wallonië en Brussel is zwaar verstoord.

Kop van Jut is de loonnormwet, ook wel de wet van 1996 genoemd. Die verhindert dat de lonen in ons land sneller stijgen dan in de buurlanden. Althans, dat is de theorie. Jarenlang gingen de Belgische lonen toch sneller omhoog, waardoor onze bedrijven een loonkostenhandicap opbouwden. Zowel de regering-Di Rupo als de regering-Michel moest zwaar ingrijpen om de competitiviteit van het bedrijfsleven te herstellen.

Door de loonnormwet te verstrengen hoopte de regering-Michel nieuwe ontsporingen onmogelijk te maken. De marge voor collectieve loonsverhogingen is daardoor beperkt. Voor 2020 en 2021 gaat het over 0,4 procent. Een aalmoes, vinden de bonden, die eerder dit jaar weigerden in te stemmen met een loonakkoord. De regering legde dan maar zelf de loonnorm vast.

Steeds meer mensen krijgen het moeilijk om rond te komen. Miranda Ulens Algemeen secretaris ABVV

De socialistische vakbond ABVV hoopt vrijdag minstens 15.000 betogers op de been te krijgen in de eerste vakbondsbetoging na corona. Voor de vakbond is de betoging niet gericht tegen de regering, waar ook de socialistische partijen deel van uitmaken. 'Dit is een betoging tegen het feit dat men denkt dat werknemers ondergeschikt zijn aan het economisch belang', zei topvrouw Miranda Ulens bij de start. 'Steeds meer mensen krijgen het moeilijk om rond te komen.'

Enkel het ABVV trekt vrijdag de straat op. De christelijke vakbond ACV wil het de komende maanden vooral bij politieke druk houden, al plant de Franstalige christelijke bediendebond wel acties op sommige bedrijfsvloeren. Ook de liberale vakbond ACLVB laat weten de komende periode vooral in te zetten op sensibilisering en politieke druk.

'Vakbonden vergissen zich van wet'

Aan werkgeverskant botst de manifestatie vooral op onbegrip. Voka-topman Hans Maertens noemt de acties 'buiten proportie'. 'In juni gaven de vakbonden hun goedkeuring aan het loonakkoord dat de regering dit voorjaar bereikte. Nu opnieuw actievoeren is dan ook buiten proportie en ondermijnt elke vorm van sociaal overleg', waarschuwt hij.

Als de vakbonden tegen de te hoge personenbelastingen strijden, doen we als werkgevers mee. Danny Van Assche Gedelegeerd bestuurder Unizo

Volgens Unizo-topman Danny Van Assche vergissen de vakbonden zich van wet. 'Niet deze loonnormwet, maar onze fiscale wetgeving is de olifant in de kamer', vindt hij. 'Onze hoge personenbelastingen maken het bijna onmogelijk om op een betaalbare manier een betekenisvolle loonopslag te geven. De werkgever betaalt zich blauw, terwijl de werknemer er nauwelijks iets van overhoudt. Als de vakbonden tegen de te hoge personenbelastingen strijden, doen we als werkgevers mee.'

Zware hinder

Het bus- en tramverkeer in Wallonië en Brussel ondervindt zware hinder. Rond 07.00 uur reed slechts één metrolijn in Brussel, en een beperkt aantal bus- en tramlijnen. In Wallonië laat de actie zich vooral voelen in de regio's Luik, Charleroi en Bergen-Borinage.