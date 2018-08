ABVV ziet af van staking op 2 oktober

De socialistische vakbond ABVV gaat, in tegenstelling tot wat de eigen voorzitter eerder aankondigde, voorlopig toch niet staken.

ABVV-voorzitter Robert Vertenueil , die voor de zomer Rudy De Leeuw is opgevolgd, had zijn vakbond graag zien staken tegen de Arbeidsdeal die de regering-Michel afgesloten heeft, maakte hij maandag duidelijk. Als datum schoof hij 2 oktober naar voren, omdat de drie vakbonden op die dag samen al andere pensioenacties hadden gepland.

Bij het christelijke ACV en de liberale ACLVB was er evenwel weinig animo om de pensioenactie om te turnen tot een staking . Omdat de andere vakbonden pasten voor een staking, zag ook de Vlaamse vleugel van het ABVV het niet zitten om het werk neer te leggen.

Het ABVV zal de komende dagen of weken, na overleg met de andere bonden, een 'krachtig actieplan' voorleggen aan de achterban met als doel 'een radicale koersverandering te bekomen in het regeringsbeleid en in de houding van de werkgevers'.