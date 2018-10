ABVV zoekt creatieve oplossingen voor loonsverhoging

Vakbonden en werkgevers starten eind dit jaar met de onderhandeling van een nieuw loonakkoord. Daarin leggen de sociale partners iedere twee jaar vast hoeveel de lonen in de privésector maximaal mogen stijgen boven op de indexering en de baremieke loonsverhogingen. Die loonnorm moet de concurrentiekracht van onze bedrijven bewaken en verhinderen dat de lonen hier sneller toenemen dan in de ons omringende landen.

Weinig onderhandelingsmarge

De verwachting is dat de onderhandelingsruimte beperkt zal zijn omdat de regering-Michel in de loonnormwet extra veiligheidsmarges heeft ingebouwd voor te snel oplopende inflatie en de loonhandicap. Het ABVV vermoedt dat die beperkingen tot spanningen zullen leiden tijdens het overleg. ‘Ik stel dan ook voor dat we niet in het carcan van de nieuwe wet blijven en dat we alternatieve oplossingen zoeken’, zegt Ulens, die bijvoorbeeld verwijst naar extra mobiliteitsvergoedingen.