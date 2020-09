ACV-topman Leemans pleit voor coronabelasting

Inkomen uit arbeid moet volgens Leemans gelijker worden belast. 'Werknemers met een bedrijfswagen en andere extralegale voordelen uit de cafetariaplannen moeten meer bijdragen. Van al die voordelen zien de mensen in de non-profit niets. En veel mensen in de privé evenmin.'

CD&V

CD&V heeft haar rol te spelen in een socialer beleid, zegt Leemans. De partij is zwaar verdeeld over een deelname aan een Vivaldi-coalitie met socialisten, groenen en liberalen. 'Hoe gaat CD&V uitleggen dat ze niet meestapt in een socialer beleid?'