ACV waarschuwt regering over zware beroepen

De christelijke vakbond ACV waarschuwt de regering-Michel over de zware beroepen. Als die flink sleutelt aan de erkenningscriteria, verlaten de bonden de onderhandelingstafel, zegt topman Luc Hamelinck.

‘We hebben onze nek uitgestoken door met minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine (MR) een akkoord over de zware beroepen te sluiten. De geest van die deal moet worden gerespecteerd’, zegt Luc Hamelinck, de voorzitter van ACV Openbare Diensten, de overheidscentrale van de christelijke vakbond. Hij waarschuwt zo de federale meerderheidspartijen, die gisteren voor een zoveelste keer onderhandelden over het dossier.

Door de pensioenhervorming van de regering-Michel moeten we met zijn allen langer werken. Ter compensatie komt er een lijst van zware beroepen, die recht geven op een vroeger pensioen. Hoeveel vroeger hangt af van de zwaarte van het beroep en van de lengte van de loopbaan. Voor de overheidssector zijn die zware beroepen ook een compensatie voor de afschaffing van de preferentiële tantièmes, een gunstregime waardoor veel ambtenaren zoals leerkrachten en magistraten vandaag vroeger kunnen stoppen mét een relatief hoog pensioen.

Samen met het ACV en de liberale vakbond ACLVB heeft Bacquelaine enkele criteria uitgewerkt om te bepalen welke beroepen zwaar zijn. Het gaat om een zware fysieke belasting, een veiligheidsrisico of onregelmatige uren. Stress is een verzwarend criterium.

Op basis van die criteria gaat Bacquelaine later met de overheidsvakbonden een lijst van zware beroepen vastleggen. In de privésector moeten de sociale partners een gelijkaardige oefening maken. Het echte werk moet dus nog beginnen, maar dat proces kan niet op gang komen zolang de federale regering het licht niet op groen zet voor die criteria.

De goedkeuring laat op zich wachten omdat de N-VA en Open VLD het voorstel van Bacquelaine veel te ruim vinden. Volgens de Vlaams-nationalisten kan door het voorstel tot 50 procent van de ambtenaren een zwaar beroep claimen. Zo dreigt nauwelijks iemand langer te moeten werken, wat eerdere pensioenhervormingen zou uithollen.

‘Dat klopt evenwel niet’, zegt Hamelinck. ‘De regering heeft zelf vastgelegd hoeveel de hervorming van de zware beroepen mag kosten. Dat is de beste garantie dat de kostprijs binnen de perken blijft.’ In 2019 mag de hervorming 40 miljoen euro kosten - 26 miljoen voor de private sector en 14 miljoen voor de overheidssector. Dat bedrag is zo beperkt doordat enkel toekomstige loopbaanjaren meetellen om vroeger te kunnen stoppen met werken. Op de korte termijn is de impact klein, maar elk jaar stijgt de kostprijs en dus ook het bijbehorende budget.

De N-VA eist evenwel bijkomende garanties. Volgens het voorstel van Bacquelaine zal wie een heel zwaar beroep heeft tot zes jaar vroeger kunnen stoppen. Dat komt doordat zij één loopbaanjaar als 1,15 jaar zullen kunnen meetellen. Een pensioen wordt daardoor mogelijk op 60 jaar en na 37 gewerkte jaren. De Vlaams-nationalisten willen strenger zijn.

‘Als dat gebeurt, doen wij niet meer mee’, waarschuwt Hamelinck. ‘Dit is niet correct van de N-VA.’ In tegenstelling tot de ACOD, de overheidscentrale van de socialistische vakbond ABVV, is het ACV net zoals de ACLVB altijd aan de onderhandelingstafel blijven zitten. ‘Niemand kan zeggen dat de vakbonden langs de kant zijn gaan staan. We hebben ons geëngageerd en de andere partij moet dat engagement nakomen.’

Dat brengt Bacquelaine in een onmogelijke positie. Als hij zijn voorstel niet aanpast, krijgt hij geen steun van de N-VA en kan hij niet onderhandelen over de uiteindelijke lijst van zware beroepen. Als hij toegeeft, zitten er nadien geen vakbonden meer aan de onderhandelingstafel om een lijst van zware beroepen op te stellen.

Bij de MR blijven ze hopen dat de N-VA inbindt. Bacquelaine wil zijn engagement met de vakbonden nakomen. De hefboom die hij in handen heeft, is de hervorming van de tantièmes. Zonder een akkoord over de zware beroepen gaat die niet door, waardoor op de lange termijn een besparing van honderden miljoenen euro’s wordt gemist.