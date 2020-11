Aandelen Nationale Bank blijven in Wetstraat

Bij de geplande hergroepering van alle staatsparticipaties in de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij (FPIM) is de Nationale Bank de uitzondering op de regel. Er dreigt anders een belangenconflict van jewelste.

De FPIM, de financiële arm van de Wetstraat, stelde eind september bij monde van haar topman Koen Van Loo in de Kamer voor om alle participaties van de federale regering onder te brengen in één autonoom staatsinvesteringsfonds.

Minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V) slaat die weg nu in, blijkt uit zijn beleidsnota. 'De federale regering zal met het oog op goed bestuur en een duidelijke scheiding tussen de rol van de staat als aandeelhouder en als regulator alle staatsparticipaties in dezelfde entiteit centraliseren', klinkt het. Van Peteghem meent dat de federale regering dankzij die centralisatie 'over een krachtig instrument zal beschikken dat een significante rol kan spelen in het investeringsluik waaraan de regering voorrang wil geven tijdens deze legislatuur, met name de energietransitie, mobiliteit en gezondheid'.

Over welke participaties gaat het? In eerste instantie over die in BNP Paribas (7,7%), Belfius (100%) en Ethias (25% voor de federale regering), die alle drie nu al door de FPIM beheerd worden. Dat zal enkel balansmatig gevolgen hebben voor de FPIM. Het belang in Brussels Airport (25% plus één aandeel) wordt ook al sinds jaar en dag beheerd door de staatsholding.

Andere participaties, zoals Bpost en de Nationale Loterij, worden zowel door de Wetstraat als door de FPIM beheerd, wat leidt tot een dubbele - lees: dure - opvolging. Die participaties nemen straks volledig de richting van de Louizalaan, waar de FPIM gevestigd is. Dat zal ook geval zijn voor de 53,51 procent die de federale regering rechtstreeks aanhoudt in Proximus.

Toezichthouder

De participatie van de federale regering in de Nationale Bank (50%) blijft daarentegen rechtstreeks beheerd worden door de Wetstraat. 'De FPIM is aandeelhouder van Belfius en Ethias, twee bedrijven waarop de Nationale Bank toezicht houdt. Dan kan je onmogelijk ook aandeelhouder worden van de regulator. Anders dreigt een enorm belangenconflict', zegt een bron. Dexia zal door de FPIM worden beheerd in opdracht van de federale regering, maar zal niet op de balans van de FPIM komen.

