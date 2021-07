Aantal bevestigde doden door noodweer in ons land loopt op tot 24

De balans van het zware noodweer van de afgelopen dagen blijft oplopen. De officiële dodentol staat momenteel op 24. Europees Commissievoorzitster Ursula von der Leyen kwam haar steun betuigen in het zwaar getroffen dorp Pepinster.

Het Crisiscentrum gaat ervan uit dat dat cijfer de komende uren en dagen nog zal oplopen. De hulpdiensten blijven in de regio zoekacties uitvoeren.

Het peil van de Maas in Limburg daalt langzaam. In Maaseik is de dijk niet doorgebroken. Inspanning om de dijk te verhogen hebben geloond. De Velpe zou wel blijven stijgen. Als er geen oplossing komt, kunnen woningen onder water lopen.

In Vlaams-Brabant zijn de pijnpunten zijn op dit ogenblik Rotselaar en Zoutleeuw. Daar kan de situatie kan verergeren in de loop van de namiddag. In Rotselaar wordt een tiental huizen bedreigd door Winge en Grote Losting; het Demerbekken is op een kritiek punt. Verder zijn Boortmeerbeek en Kampenhout aandachtspunten. Het peil van de Kleine Gete zakt in Orsmaal en Linter, maar er is nog steeds kritieke wateroverlast.

Wallonië

In de provincie Luik zijn de acties om mensen te redden bijna afgelopen. Het redden van dieren en verschillende technische operaties op het terrein vragen nu veel inspanningen.

In Luxemburg zijn er nog steeds problemen met het elektriciteitsnetwerk en het drinkwater. De gemeenten helpen bij het verspreiden van drinkwater.

De situatie in Namen stabiliseert, het water daalt. De gemeenten zoeken onderdak voor de getroffen inwoners en delen drinkwater uit. Er zijn nog steeds problemen op het elektriciteits- en telefoonnetwerk.

In Waals-Brabant blijft de situatie in Waver en Tubize blijft kritiek, maar het water is aan het dalen.

In Henegouwen staat er nog veel water, maar de situatie stabiliseert.

De Croo en Von der Leyen

Zaterdagmiddag brachten premier Alexander De Croo (Open VLD) en Commissievoorzitter Ursula von der Leyen een bezoek aan Pepinster, samen met de minister-president van de Franse Gemeenschap Pierre-Yves Jeholet, eurocommissaris Didier Reynders en minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden. Pepinster is een van de zwaarst getroffen gemeenten na de overstromingen van de voorbije dagen.

De Croo wilde de slachtoffers een hart onder de riem te steken en anderzijds de schade opmeten. 'Het is onze opdracht om de mensen na een dergelijke situatie te helpen om hun waardigheid terug te vinden. We moeten ook helpen om deze gemeente, waarvan het centrum volledig verwoest is, opnieuw op te bouwen', zei de eerste minister.

'Ik bewonder de moed van de burgers waarmee we hebben gesproken. Europa helpt al en zal dat ook blijven doen. Meer dan 170 reddingswerkers uit verschillende Europese landen werden ingezet en het Europees mechanisme voor civiele bescherming werd geactiveerd', zei von der Leyen. 'De Europese Unie staat zij aan zij met België in de heropbouw.' Later op zaterdag trekt De Croo nog naar Eupen en Maaseik.