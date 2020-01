Aantal bruggepensioneerden daalt met kwart in jaar tijd

Tegenover tien jaar geleden zijn er nu de helft bruggepensioneerden. Het brugpensioen is een stelsel om werknemers vervroegd te laten uittreden van de arbeidsmarkt. Werknemers worden daarbij ontslagen en krijgen een werkloosheidsuitkering uitbetaald. Daarbovenop betaalt de voormalige werkgever een premie. Voor de werknemer is het stelsel interessant omdat het loonverlies binnen de perken blijft. Voor bedrijven is het een galante manier om oudere werknemers vervroegd te laten gaan of om een herstructurering door te voeren.