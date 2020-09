Het aantal coronabesmettingen blijft stijgen, met 7 procent, tot gemiddeld 479,4 per dag, in de jongste week waarvoor geconsolideerde cijfers beschikbaar zijn. Dat blijkt uit de recentste gegevens van gezondheidsinstituut Sciensano dinsdagochtend.

Het aantal coronabesmettingen blijft stijgen, met 7 procent, tot gemiddeld 479,4 per dag, in de jongste week waarvoor geconsolideerde cijfers beschikbaar zijn. Dat blijkt uit de recentste gegevens van gezondheidsinstituut Sciensano dinsdagochtend. Daarmee stijgt het aantal besmettingen sinds het begin van de epidemie naar 88.769 gevallen.

Gemiddeld werden 15,7 coronapatiënten in het ziekenhuis opgenomen. Dat is nog steeds een lichte daling van 10 procent. In totaal zijn in ons land 19.125 opgenomen wegens COVID-19.