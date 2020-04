Aantal inbreuken op coronaregels stijgt fors

Burgers lappen de lockdownregels almaar vaker aan hun laars. Ondanks herhaalde oproepen van de overheid om de maatregelen te respecteren schrijft de politie steeds meer boetes uit voor mensen die een niet-essentiële verplaatsing doen of zich niet aan het samenscholingsverbod houden.

De voorzitter van het College van procureurs-generaal, Erwin Dernicourt, trekt aan de alarmbel. Hij spreekt over een ‘spectaculaire stijging’ van het aantal overtredingen.Donderdag werden in één dag 2.301 pv’s geregistreerd, een record. Het totale aantal pv’s dat de parketten al verwerkt hebben in heel België is opgelopen tot 20.694. ‘Het was vorig paasweekend al heel moeilijk voor de mensen om binnen te blijven. We stellen vast dat ze nog niet voldoende zijn afgeschrikt door de boetes die de politiediensten uitschrijven’, stelt Dernicourt.

Ik hoop dat we deze week een daling van het aantal pv’s vaststellen en dat de boodschap stilaan duidelijk wordt. Erwin Dernicourt Voorzitter college van procureurs-generaal

De stijging van het aantal overtredingen lijkt niet toe te schrijven aan meer controles of een andere houding bij de politie. Alle politiekorpsen hanteren nu dezelfde richtlijnen. De stijging is vooral een weerspiegeling van het toenemende aantal inbreuken op de lockdownregels.

Strafrechter

Dernicourt waarschuwt dat wie een tweede keer tegen de lamp loopt, voor de strafrechter kan belanden. ‘Ik mag hopen dat de mensen die vorig weekend al een boete kregen, nu niet opnieuw, als het mooi weer is, een overtreding begaan. Ik wil hen waarschuwen dat de omzendbrief van de procureurs-generaal duidelijk stelt dat bij een tweede vaststelling van een inbreuk mensen rechtstreeks voor de correctionele rechtbank worden gedagvaard.’

Volgens de procureur-generaal hebben de politiekorpsen al een hoog bedrag aan boetes uitgeschreven. Er is al voor 106.000 euro boetes betaald en er is nog voor 1,208 miljoen euro openstaande boetes. ‘Als de burgers zich niet aan de regels houden, komen we eind deze maand uit op 2 miljoen euro aan boetes of zelfs meer. Dat is een serieuze hap uit de portemonnee van de mensen. Ik hoop dat we de komende week een daling vaststellen van het aantal pv’s en dat de boodschap stilaan duidelijk wordt.’

Tweede verblijf

Ook wie het (nog eens) waagt om naar zijn tweede verblijf aan de kust te rijden, riskeert veel. ‘Voor ons is het duidelijk dat een verplaatsing naar een tweede verblijf geen essentiële verplaatsing is. Dus is het een overtreding. Wij verwachten dat iedereen die naar zijn buitenverblijf gaat en betrapt wordt, een pv en een minnelijke schikking krijgt.’