Aantrekkende economie maakt begrotingswerk gemakkelijker

De economie zal de komende maanden het niveau van voor de coronapandemie bereiken. Dat is goed nieuws voor de verschillende regeringen, die zich binnenkort over de begroting moeten buigen.

Dat de economie sterker aantrekt dan verwacht, is goed nieuws voor de begrotingsoefening die de verschillende overheden te wachten staat. Op basis van de economische begroting van het Planbureau berekende De Tijd dat het nominale begrotingstekort dit jaar zal uitkomen op 6,9 procent van het bruto binnenlands product (bbp), ofwel een kleine 34 miljard euro. Dat is een gigantisch bedrag, maar het tekort is kleiner dan de 7,7 procent die ons land in het Stabiliteitsprogramma had afgesproken met de Europese Commissie.