Abortuswet wordt dan toch over reces getild

De N-VA en CD&V zullen met de steun van het Vlaams Belang voor een vierde keer amendementen indienen. Dat tilt de stemming over de abortuswet over de zomer.

De versoepeling van de abortuswet die al lang suddert in het parlement, leek de bananenschil te worden voor de Arizonacoalitie, de regering zonder de Parti Socialiste. Het was andermaal MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez die de tent in brand had gestoken. De Zweedse fractieleiders in de Kamer waren aanvankelijk overeengekomen de stemming over de abortuswet over de zomer te tillen, om de lopende coalitiegesprekken niet in gevaar te brengen. Maar Bouchez liet weten dat de MR-Kamerleden vrij naar eer en geweten konden stemmen.

Noodrem

N-VA-voorzitter Bart De Wever ging daarop aan de noodrem hangen. Volgens hem was het moeilijk denkbaar dat verder zou worden onderhandeld over een Arizonacoalitie. Dat was bedoeld om te testen of Bouchez wel een oplossing wil.

De stemming over de versoepeling van de abortuswet is in elk geval tot na de zomer van de baan. De N-VA en CD&V zullen met de steun van het Vlaams Belang voor een vierde keer amendementen indienen. De zaak verhuist daardoor weer naar de Raad van State, wat ze over het zomerreces tilt.

Symptomatisch

Maar de kwestie laat sporen na. Er is weinig vertrouwen in Bouchez. Volgens een partijvoorzitter zou de voorzitter van de Franstalige liberalen het liefst het reces ingaan met Wilmès in de Zestien en met haar minderheidsregering, gesteund door 38 Kamerleden. 'Daarna is Bouchez er toch altijd bij en krijg je de MR niet meer uit de Zestien', klinkt het.

Symptomatisch is dat het nog altijd niet gelukt is een vergadering te organiseren met de zes partijen die in Arizona moeten stappen. Even was het idee om Open VLD, MR, CD&V, het cdH, de N-VA en de sp.a afgelopen zondag voor het eerst samen te brengen, maar door de abortusstorm ging dat niet door.

De vraag is of sp.a-voorzitter Conner Rousseau wil springen. Bouchez doet in elk geval zijn best om Rousseau voortdurend uit te dagen, net zoals hij het het cdH lastig maakt, dat na vijf jaar van kritiek in een regering met de N-VA en zonder Franstalige meerderheid wil stappen.

Depanneren

Of Rousseau wil dansen zonder de grote broer PS is onduidelijk. Temeer omdat CD&V-voorzitter Joachim Coens de regering-Wilmès eigenlijk ook met de PS wil uitbreiden. Bij de Franstalige socialisten groeit het besef dat ze moeten meedoen, anders wenken de federale oppositiebanken.