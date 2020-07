Abortuswet wordt over zomer getild

De Kamer stemt deze week niet over het wetsvoorstel om abortus te versoepelen. Daardoor is een mogelijk obstakel voor de regeringsvorming even uit de weg.

Een versoepeling van de abortuswet wordt deze week toch niet de bananenschil voor de Arizonacoalitie van liberalen, christendemocraten, de N-VA en de sp.a. De conferentie van de voorzitters in de Kamer, het bestuur van het parlement, heeft woensdag beslist dat ze het voorstel deze week niet aan de agenda toevoegt.

Daarmee is wat werd verwacht nu zeker: de kwestie wordt over de zomer getild. Volgende week, na de nationale feestdag, gaat het parlement in reces.

Voorstanders van de versoepeling proberen wellicht deze week in de Kamer zelf nog het wetsvoorstel op de agenda te zetten, maar kunnen sowieso geen stemming afdwingen. Er zijn amendementen ingediend, waarop nog advies aan de Raad van State kan worden gevraagd.

Arizona en PS

De discussie over soepeler abortus is niet alleen gevoelig op zich, maar vormde ook een strijd binnen een groter gevecht over de Arizonacoalitie. Binnen die coalitie is de abortuswet in zijn huidige vorm een probleem voor CD&V en de N-VA.