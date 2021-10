Accountants krijgen uitstel voor aangifte personenbelasting

Boekhouders en accountants krijgen 2,5 weken extra om de belastingaangifte voor hun klanten in te vullen. Ze hadden alarm geslagen over de impact van de coronapandemie, de overstromingen en de haperende digitale applicaties.

Accountants en boekhouders wachten deze maand drie deadlines. Op 20 oktober is de uiterste indiendatum van de btw-aangifte voor het derde kwartaal. Een dag later moeten de aangiftes voor de personenbelasting van hun klanten (particulieren, zelfstandigen en ondernemers) binnen zijn. En 28 oktober is de deadline voor de vennootschapsbelasting.

Daarbovenop kwam de waterellende, vooral in Wallonië en Limburg. 'Er zijn zelfs cijferberoepers van wie het hele kantoor is weggespoeld', schreef Ludo Van den Bossche, de voorzitter van de Koninklijke Vereniging van Accountants en Boekhouders van België (KVABB), vorige maand in een brief aan Van Peteghem.