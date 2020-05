Acht op de negen bedrijven snoeien in investeringsplannen

Buitenlandse bedrijven investeerden in 2019 in 267 projecten in ons land, waarbij ze 5.401 jobs creëerden. Dat blijkt uit het jaarlijkse overzicht dat consultant EY maakt. België behoudt daarmee zijn plaats in de Europese top vijf. Alleen Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland en Spanje doen beter.