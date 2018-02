Achterpoortje effectentaks nog weinig gebruikt

Slechts een klein aantal beleggers zet beleggingsfondsen op naam om te ontsnappen aan de effectentaks.

Sommige beleggers hebben onlangs een nieuw achterpoortje ontdekt om de taks op effectenrekeningen van minstens 500.000 euro te omzeilen. Ze stelden vast dat niet alleen aandelen op naam maar ook beleggingsfondsen en obligaties op naam zijn vrijgesteld van de nieuwe belasting.

Maar het aantal beleggers dat beleggingsfondsen of obligaties op naam zet, is relatief klein, blijkt uit een rondvraag van De Tijd bij banken en vermogensbeheerders. KBC spreekt van een 'eerder beperkt aantal aanvragen' en Belfius van een 'zeer beperkt aantal omzettingen'.

Verscheidene andere spelers, die anoniem willen blijven, zeggen dat het aantal 'op één hand te tellen is'. Nog andere banken, waaronder ING, hebben nog geen enkele omzetting op naam gedaan. Het valt op dat zowat de helft van de ondervraagde financiële instellingen anoniem wil blijven.

Gevolgen

Meerdere spelers waarschuwen dat beleggers zich bewust moeten zijn van de gevolgen van een opnaamstelling van fondsen. ‘De bank kan geen financiële dienstverlening meer doen, zoals couponbetalingen’, zegt Belfius. ‘Effecten op naam zijn ook minder vlot verhandelbaar.’ ING wijst op de zware administratieve procedure. ‘Een klant moet zelf het beleggingsfonds contacteren. Alleen bij het fonds kan een klant zich registreren.’

‘De nadelen van fondsen op naam zijn groter dan de voordelen’, zegt een fiscalist van een belangrijke private bank. ‘Successieplanning is moeilijker. Effecten op naam schenken moet via een notaris gebeuren en kan dus niet meer via een bankgift.’

Fiscus

Een paar specialisten vestigen de aandacht op nog een ander nadeel. Een belegger die buitenlandse fondsen op naam zet, moet beseffen dat de Belgische fiscus daarover informatie zal ontvangen. Hij verliest dus zijn anonimiteit. Bijna 46 procent van de waarde van de fondsenportefeuille van de Belgen bestaat uit buitenlandse fondsen, blijkt uit cijfers van de Belgische vereniging van vermogensbeheerders Beama. Daarvan is 95 procent naar Luxemburgs recht.

BNP Paribas Fortis en Deutsche Bank merken op dat sommige buitenlandse fondsen niet op naam kunnen worden gezet. Ze verwijzen naar wetgeving en het beleid van de fondsbeheerders. Deutsche Bank biedt een omzetting alleen aan voor Belgische en Franse aandelen en voor fondsen, maar niet voor obligaties.

BNPP Fortis, Belfius en ING rekenen voor een opnaamstelling van Belgische effecten doorgaans 48,4 tot 72,6 euro aan per transactie. Het kostenplaatje voor fondsen van derden en buitenlandse fondsen is dikwijls hoger dan voor Belgische en huisfondsen.

Verscheidene financiële instellingen signaleren dat ze fondsen op naam ontmoedigen. ‘Wij raden dit af’, zegt een belangrijke private bank. Erik Peeters van het beurshuis Leo Stevens stipt aan: ‘Beleggers met fondsen op naam zijn niet de klanten die wij zoeken.’

Antimisbruikbepaling

Er is ook een lichtpunt. De bijzondere antimisbruikbepaling die aandelen op naam ontmoedigt, is niet van toepassing op fondsen en obligaties op naam, zeggen een paar bankiers. Wie vanaf 9 december 2017 aandelen op naam zette, moet toch nog één jaar effectentaks betalen.

Toch zijn fondsen op naam een minder gebruikte ontsnappingsroute dan aandelen op naam, zeggen bankiers. Beleggers hebben al voor meer dan 400 miljoen euro aandelen op een effectenrekening omgezet in aandelen op naam, bleek in januari uit een peiling van De Tijd. Het echte bedrag is nog veel hoger, omdat de meeste beursgenoteerde ondernemingen niet wilden antwoorden op vragen daarover.

Overigens geloven enkele bankiers dat de effectentaks snel zal verdwijnen. Ze verwachten dat het Grondwettelijk Hof de belasting vernietigt. De Raad van State was in een advies kritisch over de verschillende fiscale behandeling van effecten op een rekening en effecten op naam. De Raad merkte ook op dat de taks alleen natuurlijke personen viseert en geen rechtspersonen.