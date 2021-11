Acties politie gaan verder na 'ontgoochelend' overleg met Verlinden

'Dat er vandaag geen miljoenen op tafel zouden liggen, hadden we verwacht. Maar dat er voor geen enkel dossier vooruitgang is, is een regelrechte ontgoocheling.' Joery Dehaes (ACV Politie) en zijn collega-vakbondsvertegenwoordigers van het NSPV, het VSOA en de ACOD zijn zwaar teleurgesteld. Na anderhalve week actievoeren hadden ze dinsdagnamiddag voor het eerst een digitaal gesprek met de in quarantaine zittende minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V).

Vervroegd pensioen

De vakbonden vinden dat te laat. 'We onderhandelen al sinds maart. Heel België weet dat we al anderhalve week actievoeren. Dan hadden ze het daarover toch al eerder in de regering kunnen hebben?', zegt Dehaes. 'Als we een signaal hadden gekregen dat ons iets in het vooruitzicht stelde, konden we de intensiteit of de frequentie van de acties afbouwen. Maar nu zien we geen reden om dat te doen.'