‘Administratie notariskosten zal ingewikkelder en duurder worden'

‘Het ereloon van de notaris verdelen over de koper en de verkoper maakt de zaken nodeloos ingewikkeld’, zegt Iain Cook, topman van de vastgoedmakelaar ERA Belgium.

‘De administratie zal ingewikkelder en bijgevolg duurder worden. In dat opzicht vind ik het een farce’, zegt Cook over een van de 36 voorstellen die twee experts in opdracht van minister van Justitie Koen Geens (CD&V) formuleerden om het beroep van notaris te moderniseren.