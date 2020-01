Afserveren Khattabi nieuwe deuk in Vivaldi-coalitie

Zakia Khattabi was tot vorig jaar covoorzitster van Ecolo. Bij een stemming in de Senaat haalde ze gisteren niet genoeg stemmen om rechter bij het Grondwettelijk Hof te worden.

Groen en Ecolo zoeken naar de ‘mollen’ die Zakia Khattabi verhinderden om rechter bij het Grondwettelijk Hof te worden. De beschuldigende vinger gaat richting de PVDA en CD&V.

Een primeur vrijdag in het parlement: voor het eerst is een voorgedragen kandidaat voor het Grondwettelijk Hof niet verkozen geraakt. Zakia Khattabi, voormalig covoorzitster van Ecolo, kon in de Senaat geen tweederdemeerderheid achter haar naam krijgen. In de eerste stemronde steunden 37 van de 59 aanwezige senatoren haar, in de tweede ronde kreeg ze de steun van 38 op 60 senatoren. Dat zijn minstens twee stemmen te weinig om benoemd te raken.

Rechters bij het Grondwettelijk Hof worden voorgedragen op basis van een politieke verdeelsleutel. De gewoonte is dat de andere partijen een voorgedragen kandidaat steunen, maar dat bleek nu niet het geval. De N-VA en het Vlaams Belang stemden tegen omdat Khattabi volgens hen te links en te activistisch is. Samen zijn zij goed voor 17 stemmen, waardoor zij alleen de kandidatuur niet konden kelderen.

Groen en Ecolo geloven niet dat CD&V, ondanks haar veto tegen een Vivaldi-coalitie, voor Khattabi stemde.

Om Khattabi uit het Grondwettelijk Hof te houden, was de steun van andere partijen nodig: vijf andere senatoren stemden tegen haar. De stemming is geheim, dus is onduidelijk wie. Zowat heel de Wetstraat was vrijdag op mollenjacht: wie hield Khattabi tegen?

Vivaldi

De vraag doet er politiek toe, want de stemming werd gezien als een test voor de Vivaldi-coalitie. Daarbij gaan de socialisten, liberalen, groenen en christendemocraten samen in zee om een regering te vormen zonder de N-VA. Bij CD&V en een deel van Open VLD is er veel weerstand tegen zo’n regering omdat ze geen meerderheid heeft aan Vlaamse kant, waardoor de slaagkansen van zo’n coalitie sowieso al beperkt zijn.

Als Open VLD of CD&V tegen Khattabi zouden stemmen, zou de slaagkans van Vivaldi een bijkomende deuk krijgen. Naast de N-VA en het Vlaams Belang sprak alleen Open VLD-senatrice Els Ampe zich openlijk uit tegen de kandidatuur van Khattabi. Als reden verwees ze expliciet naar de regeringsvorming.

Wie zijn dan de overige vier mollen? Bij Ecolo en Groen kijken ze in tegenstelling tot veel watchers niet naar Ampes partijgenoten, want met Open VLD en de Franstalige liberalen van de MR had de partij naar eigen zeggen een deal.

De beschuldigende vinger gaat eerder in de richting van de PVDA. Die partij beweert Khattabi met de wasknijper op de neus te hebben gesteund, maar dat wordt bij Groen en Ecolo in twijfel getrokken.

Ook CD&V wordt gewantrouwd. Dat die partij ondanks haar veto tegen Vivaldi beweert voor Khattabi te hebben gestemd, geloven ze niet. Het toont hoe groot het wantrouwen tussen de Vivaldi-partijen is.

'Karaktermoord'

Wie de mol ook is, de uitslag is een serieuze tegenvaller voor Ecolo-Groen. ‘Een karaktermoord’, stelt Stijn Bex, de fractieleider voor Groen. Ecolo meent dat Khattabi werd geviseerd omdat ze ‘niet uit het milieu komt’ en door haar Marokkaanse roots ‘een vertegenwoordiger van de diversiteit in België is’.

Ecolo wijst ook op de ‘fakenewscampagne’ die tegen haar werd gevoerd. ‘Geen activiste die juridische beslissingen tegenwerkt in het Grondwettelijk Hof’, klonk het bij de N-VA. De partij verwees daarmee naar een vermeende tussenkomst van Khattabi in een vliegtuig van Tunis Air in 2013. Ze zou toen de repatriëring van een Tunesiër, die illegaal in ons land verbleef, hebben proberen te verhinderen. In een parlementair antwoord van de toenmalige bevoegde minister werd de Ecolo-politica vrijgepleit.