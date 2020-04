Akkoord met Marokko over repatriëring landgenoten

In Marokko is de noodtoestand van kracht in de strijd tegen het coronavirus. 1.500 Belgen met de dubbele nationaliteit mochten het land niet meer uit.

Minister van Buitenlandse Zaken Philippe Goffin (MR) heeft eindelijk een akkoord met Marokko om Belgen met de dubbele nationaliteit naar ons land te laten terugkeren.

België repatrieert nog altijd landgenoten die door corona in het buitenland vast zitten. Er staan deze week vluchten gepland naar Colombia, de Dominicaanse Republiek en Marokko. Dat laatste bleek een erg lastig dossier, waar pas een doorbraak kwam nadat minister Goffin en zijn Nederlandse collega Stef Blok (VVD) druk hadden gezet op de Marokkaanse autoriteiten.

Commotie

Het gaat om een grote groep uit de Marokkaanse diaspora in ons land. In totaal hebben 1.500 Belgen met ook de Marokkaanse nationaliteit zich aangemeld voor repatriëring. In Franstalig België ontstond de voorbije weken commotie over de Belgen in Marokko, omdat ons land te weinig zou hebben gedaan om ze terug te halen. 'Het is pertinent onjuist dat Buitenlandse Zaken dubbele standaarden hanteert of mensen met twee nationaliteiten beschouwt als tweederangsburgers, zoals herhaaldelijk is geïnsinueerd', zegt de woordvoerder van Buitenlandse Zaken.

1.500 Marokkaanse Belgen op de lijst In totaal hebben 1.500 Belgen met de Belgische en Marokkaanse nationaliteit zich aangemeld voor repatriëring.

Goffin moest opereren op explosief diplomatiek terrein. Met de repatriëring ontstond dezelfde discussie die altijd weer opduikt in de relaties met Marokko. Het land beschouwt eenieder met een Marokkaans paspoort in de eerste plaats als een Marokkaan, ook hebben ze er nooit gewoond of gewerkt. Iedereen met een paspoort zit ook met biometrische gegevens in een grote databank, gegevens die erg gewild zijn in Europa en de VS in de strijd tegen drugs en terrorisme. Die nogal strenge interpretatie van nationaliteit speelt de West-Europese diaspora nu flink parten.

Het gevolg was dat Belgen met de dubbele nationaliteit Marokko niet meer uit konden, want het luchtruim is gesloten. Extra lastig was bovendien dat België in principe geen consulaire bijstand kon geven aan zijn landgenoten met ook de Marokkaanse nationaliteit. Dat is het gevolg van een internationaalrechtelijke afspraak. Een Belg met een Amerikaanse pas die in België woont en werkt, kan in principe ook geen beroep doen op de VS om gerepatrieerd te worden.

Minderjarige kinderen

België en Nederland wisten na lang onderhandelen toch een uitzondering uit de brand te slepen. Rabat stelt wel bijzonder strenge voorwaarden. Gegronde redenen voor een terugkeer naar België zijn ernstige medische aandoeningen, ouders met minderjarige kinderen in ons land en het risico dat langdurige afwezigheid leidt tot jobverlies of faillissement.

Goffin benadrukt dat een Belgisch paspoort niet volstaat. Mensen moeten een medisch attest of een werkgeversverklaring voorleggen. In diplomatieke kringen is te horen dat Marokko streng zal controleren of mensen aan de voorwaarden voldoen. De vrees is dat zeker niet alle 1.500 aangemelde landgenoten kunnen terugkeren. Wie wel mag terugkeren, moet een deel van de factuur betalen, zoals ook het geval was bij andere repatriëringsvluchten, en moet bij thuiskomst twee weken in quarantaine.

Er speelt voor veel landgenoten een extra factor. Op 24 april begint de ramadan, de jaarlijkse vastenmaand voor de moslims. Dat is een tijd voor familie en gezin, die veel landgenoten dreigen te missen omdat ze in Marokko vast zitten.

Colombia

Ons land stuurt later deze week ook een vlucht naar Colombia en de Dominicaanse Republiek om landgenoten op te halen. Buitenlandse Zaken meldt dat nog 4.500 Belgen tijdelijk in het buitenland zitten en zich bij de ambassade kenbaar hebben gemaakt. Die willen niet allemaal naar België terugkeren.

4.500 Belgen in het buitenland Buitenlandse Zaken meldt dat nog 4.500 Belgen tijdelijk in het buitenland zitten en zich bij de ambassade kenbaar hebben gemaakt.