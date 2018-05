Akkoord over sancties langdurig zieken

Bedrijven mogen grotere cadeaus geven

De regering bereikte vrijdag ook een akkoord over de verhoging van het bedrag dat bedrijven aan hun werknemers kunnen geven in de vorm van geschenken. Zo krijgen werknemers vaak een extraatje bij een huwelijk of een pensionering.

Ook de syndicale premie wordt opgetrokken. Wie lid van een vakbond is, betaalt maandelijks lidgeld. In veel sectoren kan het lidgeld deels worden gerecupereerd. Bedrijven betalen een deel terug door een syndicale premie toe te kennen. De premie kan tot 135 euro per lid oplopen. Dat bedrag wordt verhoogd tot maximaal 145 euro.