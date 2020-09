Akkoord tussen Lachaert en Rousseau, wat doet Bouchez?

De twee preformateurs Egbert Lachaert en Conner Rousseau hebben een akkoord over een basistekst, waardoor de onderhandelingen over een Vivaldi-regering kunnen voortgaan. Het is nu afwachten of MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez ook akkoord gaat.

Er is een eerste grote hindernis genomen in de reanimatie van Vivaldi. De twee preformateurs hebben een 'paars akkoord' gevonden, dat de impasse kan doorbreken in de onderhandelingen over een nieuwe regering.

Het akkoord is volgens insiders nog wel vaag, maar er is naar een politiek evenwicht gezocht. Alle zeven de partijen zouden over twee trofeeën beschikken, waarmee ze kunnen uitpakken naar hun achterban.

De socialisten kunnen erop rekenen dat het minimumpensioen naar 1.500 euro wordt opgetrokken en de uitkeringen tot boven de armoededrempel. De liberalen hebben binnengehaald dat de begroting niet helemaal ontspoort en dat werk wordt gemaakt van arbeidsmarkthervormingen.

Een belangrijk discussiepunt was de begrotingstabel die voorlag, en waarin - afhankelijk van de scenario's - voorzien was in nieuw beleid voor 6 tot bijna 10 miljard euro. Voor MR-voorzitter Bouchez ging dat te ver, want hoe meer sociale uitgaven, hoe meer de belastingen moeten worden verhoogd.

Kleur bekennen

Het akkoord dat Rousseau en Lachaert hebben bereikt, komt erop neer dat de ruimte voor nieuw beleid beperkt zou worden tot 3 à 4 miljard euro. De vraag is of Bouchez daarmee instemt. 'Bouchez moet kleur bekennen', zo luidt het in de entourage van de preformateurs.

Naast Bouchez moeten de preformateurs ook nog CD&V en Groen meekrijgen. Met hen is er intussen ook contact geweest. CD&V kan rekenen op stappen in de richting van een verdere regionalisering van de gezondheidszorg en haalt haar slag thuis over abortus. De groenen krijgen zicht op ambitieuze klimaatdoelstellingen en de kernuitstap.

Formateurs