Al 17 maanden geen cijfers over Vlaamse bouwvergunningen

Sinds juni 2017 zijn geen cijfers meer gepubliceerd over het aantal bouwvergunningen in Vlaamse steden en gemeenten. Ze zijn een belangrijke voorlopende economische indicator voor beleidsmakers, macroeconomen en bouwbedrijven.

Statbel, de nationale dienst voor de statistiek, publiceerde decennialang maandelijks cijfers over het aantal verstrekte bouwvergunningen op alle niveaus, van België tot de kleinste gemeente. Dat gebeurde met drie maanden vertraging. Die publicaties zijn al een hele tijd niet verschenen. De jongste beschikbare cijfers op gemeentelijk niveau in Vlaanderen zijn die van mei 2017, 17 maanden geleden. Sinds januari 2018 is ook geen cijfer meer gepubliceerd voor Vlaanderen in zijn geheel. Daardoor worden ook geen data meer vrijgegeven voor het Brussels Gewest en Wallonië.

Economen, federaties en bedrijven klagen steen en been over het ontbreken van deze basisinformatie. ‘Bouwvergunningen zijn een belangrijke voorlopende economische indicator. Ze zeggen een en ander over de evolutie van de investeringen van de gezinnen en uiteindelijk de economische groei’, benadrukt Johan Van Gompel, senior econoom bij KBC.

Aanbod inschatten

We kunnen de eerstvolgende publicatiedatum van 30 november niet garanderen. Wendy Schelfaut Woordvoerster Statbel

‘Dat de publicatie van de cijfers zo lang uitblijft, is onaanvaardbaar. Hoe kunnen bedrijven in de bouw- en vastgoedsector de markt inschatten?’, voegt Marc Dillen, de directeur-generaal van de Vlaamse Confederatie Bouw, eraan toe. Hij merkt op dat zelfs drie maanden vertraging al veel te lang is en het in het buitenland sneller gaat.

Voor vastgoedontwikkelaars is de informatie over het aantal bouwvergunningen een goede parameter om het aanbod in te schatten. Vooral op gemeentelijk vlak kan snel een overaanbod ontstaan. ‘Als je overweegt een project te lanceren, is het belangrijk te weten of in het voorbije jaar 50 of 500 wooneenheden zijn vergund’, zegt Roel Helgers, marktonderzoeker bij Matexi.

Statbel en Vlaanderen geven uiteenlopende verklaringen voor de oorzaak van het cijferprobleem. Volgens Statbel kampt de Vlaamse administratie met problemen omdat twee keer kort na elkaar de IT-toepassing werd veranderd: begin 2017 de Digitale Bouwaanvraag (DBA), een jaar later het Omgevingsloket (OMV). Dat gaf problemen met de codering en de kwaliteit van de data, luidt het. Het Departement Omgeving van de Vlaamse overheid ziet dat anders. 'Statbel kan via webservices data ophalen in het Omgevingsloket. Het is aan Statbel om het federale IT-systeem daaraan aan te passen.'

Statbel moet de cijfers krijgen van de gewesten. Met het Brussels Gewest en Wallonië zijn er geen problemen, alleen met Vlaanderen. Statbel en het Departement Omgeving van de Vlaamse overheid overleggen wekelijks om een oplossing te vinden. De combinatie van de digitalisering, informaticaproblemen, nieuwe regelgeving in Vlaanderen en uiteenlopende visies over de opbouw van de databases maakt er een complexe oefening van.

30 november?

Statbel schuift op zijn website 30 november als de eerstvolgende publicatiedatum naar voren. Dat is acht maanden na de laatste publicatie van het globale cijfer voor Vlaanderen over december 2017, in maart van dit jaar. ‘We streven ernaar om dit zo snel mogelijk op te lossen en staan in nauw contact met de Vlaamse administratie. We kunnen de eerstvolgende publicatiedatum van 30 november niet garanderen, maar we hopen op dat moment wel januari tot juli 2018 te kunnen publiceren’, zegt Wendy Schelfaut, de woordvoerster van Statbel.