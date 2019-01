Al 182 terroristen en geradicaliseerde gevangenen opnieuw vrijgelaten

Liefst 182 terroristen en geradicaliseerde gevangenen zijn weer op vrije voeten. Het gaat vooral om terreurstrijders die de veiligheidsdiensten prioritair moeten opvolgen.

Sinds het losbarsten van de oorlog in Syrië en de opmars van de terreurgroep Islamitische Staat (IS) zijn in ons land honderden mensen veroordeeld voor terreurmisdrijven. Maar ook terroristen komen na een tijd vrij uit de gevangenis.

Al 182 mensen die voor een terreurmisdrijf veroordeeld zijn, zijn opnieuw vrij. Het gaat om 48 mensen die effectief verdacht of veroordeeld waren voor terrorisme. 30 gevangenen werden gelinkt aan terrorismemisdrijven. 74 terreurstrijders of haatpredikers die voorkomen in de grote terrorismedatabank en prioritair gevolgd worden vormen de grootste groep. En dan zijn er nog 30 gevangenen vrijgelaten die tekenen vertoonden van radicalisering of die andere gedetineerden radicaliseerden.

Minister van Justitie Koen Geens (CD&V) bezorgde de cijfers aan sp.a-Kamerlid Annick Lambrecht. Geens benadrukt dat vrijgelaten terrorismeveroordeelden in eerste instantie worden opgevolgd door de politie en de justitiehuizen, die nagaan of ze hun vrijlatingsvoorwaarden goed opvolgen.

Rapport

Voordat geradicaliseerde gedetineerden de gevangenis verlaten, is er een stroom van inlichtingen naar alle bevoegde veiligheidsdiensten en naar de gemeenschappen, die bevoegd zijn voor de justitiehuizen, stelt Geens. Ook op lokaal niveau krijgen de bevoegde taskforces telkens een rapport dat is opgesteld door de Staatsveiligheid en het antiterreurorgaan OCAD.

Gelukkig blijken teruggekeerde strijders na hun vrijlating niet altijd een grote dreiging te vormen.

Sowieso worden de 74 vrijgelatenen die voorkomen in de grote databank van het OCAD prioritair gemonitord. Al betekent dat niet dat ze 24/7 gevolgd worden. Gelukkig blijken teruggekeerde strijders na hun vrijlating niet altijd een grote dreiging te vormen.

Al is er altijd een risico. In mei vorig jaar toonde de aanslag in Luik op twee agenten en een jongeman nog aan hoe gevaarlijk geradicaliseerde gedetineerden kunnen zijn. Moordenaar Benjamin Herman pleegde de feiten tijdens zijn penitentiair verlof.

In de gevangenissen zitten nog zo’n 230 terroristen en geradicaliseerden. Dat zijn er, ondanks de vrijlatingen, nog altijd meer dan vorige jaren. In 2015 ging het om 56 mensen, in 2016 waren het er 140 en in 2017 209. Van die 230 terroristen en geradicaliseerde gevangenen zitten er maar 88 opgesloten in Vlaamse gevangenissen. Het gros vertoeft in Waalse strafinrichtingen (121).

Extra beveiligde afdelingen

Schermvullende weergave ©Mediafin

Slechts 24 van de 230 zitten afgezonderd in de extra beveiligde DeRadex-afdelingen in de gevangenissen van Hasselt (8) en Ittre (16). De rest zit verspreid over andere gevangenissen. In Vlaanderen zitten de meesten in Hasselt (15), Brugge (15), Antwerpen (13), Beveren (11) en Gent (10). In Wallonië zitten de meesten in Ittre (25) en Lantin (18).

Geens liet deze week in de Kamercommissie Justitie weten dat de werking van de afgezonderde DeRadex-afdelingen geëvalueerd wordt. In 2015 kreeg het gevangenispersoneel doorgedreven opleidingen om die hoogbeveiligde afdelingen tot expertisecentra uit te bouwen.