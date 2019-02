Al ruim 2.300 grote drones in België

Elk jaar vliegen in ons land meer grote drones, tot 150 kilogram zwaar. De federale overheidsdienst Mobiliteit heeft intussen al meer dan 2.300 toestellen geregistreerd.

Al bijna drie jaar, sinds april 2016, bestaan in ons land regels om een drone te mogen besturen. Als u een drone van minder dan 1 kilogram gebruikt voor recreatieve doeleinden, moet u dat toestel niet registreren. Maar grotere drones, die ook hoger mogen vliegen, moet u wel registreren bij het Directoraat-Generaal Luchtvaart (DGLV) van de federale overheidsdienst Mobiliteit.

47 Onze politie- en hulpdiensten gebruiken al 47 drones, zo blijkt uit de allereerste telling door Binnenlandse Zaken.

Sinds 2016 zijn er op die manier al 2.336 drones geregistreerd in ons land en elk jaar zijn er meer registraties. In 2016 waren er 637 registraties, het jaar nadien 830 en vorig jaar waren er tot november al 869. Dat zegt Sven Heyndrickx, de woordvoerder van de federale overheidsdienst Mobiliteit.

Attest nodig

Ook het aantal mensen dat die grotere drones mag besturen, neemt jaar na jaar toe. Voor drones die maximaal 5 kilogram wegen en tot 45 meter hoog mogen vliegen (klasse 2), heeft de bestuurder een attest nodig waar zowel een theoretische opleiding als een praktijkexamen mee gemoeid is. Als Mobiliteit in 2016 zo nog 85 vliegbrevetten toekende, waren dat er in 2017 157 en vorig jaar (tot november) al 230. Voor de zwaarste drones tot 150 kilogram (klasse 1) zijn de voorbije drie jaar zelfs al 892 licenties toegekend.

Week na week duiken in de pers dan ook nieuwe toepassingen op. Zo denkt de NMBS eraan drones in te zetten tegen kabeldiefstallen en Limburgse ziekenhuizen gaan later dit jaar testvluchten uitvoeren om bereidingen en medicijnen te vervoeren.

Onze politie- en hulpdiensten vallen niet onder het KB dat in april 2016 van kracht werd. Ze vallen onder een rondzendbrief van december 2017. De federale overheidsdienst Binnenlandse Zaken heeft na een eerste telling vastgesteld dat de overheid nu al 47 drones gebruikt.

De federale en de lokale politie blijken 24 drones te gebruiken. De Civiele Bescherming heeft zes drones, evenveel als de brandweer. De douane heeft er drie, de Brusselse veiligheids- en preventiedienst vijf (die de Brusselse politie mag gebruiken) en de telecomwaakhond BIPT drie.

‘Als een overheidsdienst nog een drone aanschaft of aangeeft, zullen we die eveneens registreren’, zegt Thomas Biebauw, woordvoerder bij Binnenlandse Zaken. De lijst zal dus zeker nog aandikken. Vorige maand raakte nog bekend dat ook de Gentse brandweer vanaf mei een drone gebruikt om luchtbeelden van een brand te kunnen nemen. Zo’n drone kan automatisch naar de coördinaten vliegen die de noodcentrales doorgeven.

Evenementen

Ook steeds meer lokale politiekorpsen willen drones. De federale politie bezit er al zo’n 15. Een performante drone met een volledige uitrusting, zoals batterijen, camera’s en onderhoud, kost de politie al gauw 50.000 tot 70.000 euro. De politie gebruikt ze onder meer om de volkstoeloop bij evenementen in de gaten te houden, evenals bij alcoholcontroles, forensische vaststellingen door het gerecht en de opsporing van vermiste personen.

De grote massa van de vrijetijdsdrones wordt dus niet geregistreerd, maar die zijn eveneens aan regels gebonden. Je mag er maximaal tien meter hoog mee vliegen, niet ’s nachts, niet over personen, niet over wegen of snelwegen en alleen op een privéterrein of een modelluchtvaartterrein. Je mag er ook niets mee droppen of sproeien.

Je moet ook 3 kilometer afstand houden van luchthavens, ook al waren er vorig jaar op de luchthaven van Zaventem tien incidenten met drones. In het buitenland is het luchtverkeer op grote luchthavens zoals Heathrow en Gatwick al vaker verstoord door drones. De luchtverkeersleider Skeyes, het vroegere Belgocontrol, en het DGLV ontwikkelden al een droneguideapp die aangeeft waar je mag vliegen.