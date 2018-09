Albanië klaagt over Belgische traagheid bij arrestatie gangster

Albanië beschuldigt België van een lakse houding in de jacht op de bij ons veroordeelde maar uitgezette crimineel Safet 'Bajri' Rustemi.

België heeft er volgens de Albanese regering vijf maanden over gedaan om informatie door te sturen over de voortvluchtige crimineel Safet Rustemi. De Albanese zware jongen is dit weekend opgepakt in zijn thuisland, onder meer met hulp van Belgische speurders.

Maar door het Belgische getalm konden hij en zijn clan zware misdrijven plegen, waaronder moorden stelt de Albanese staatssecretaris Besfort Lamallari tegenover De Morgen en de VRT.

Politieke ophef

Rustemi was afgelopen zomer nog aanleiding voor flinke politieke ophef in ons land. Hij bleek een jaar geleden door de vreemdelingendienst uitgezet, terwijl hij nog 22 jaar celstraf had uitstaan voor zware misdrijven die hij in ons land pleegde.

Er is sprake van onder meer drugshandel en souteneurschap. De blunder kwam aan het licht toen Rustemi op de 'Most Wanted List' van de politie werd gezet.

Rustemi, die in Albanië bekend staat als Safet Bajri, is door Albanese special forces opgepakt. Na een onderzoek van enkele maanden zijn ook nog tien bendeleden gearresteerd. De clan wordt beschuldigd van moord, illegaal wapenbezit, witwassen, afpersen en drugshandel.

Email-verkeer

'We hadden ook de steun van Nederland die ook twee bendeleden heeft gearresteerd. Maar we hadden veel vroeger kunnen ingrijpen als ook België even goed had samengewerkt, stellen bronnen binnen de Albanese politie, justitie en regering tegenover de VRT.

'We hebben België sinds april 2018 verschillende keren naar de vonnissen ten aanzien van Safet Bajri Rustemi gevraagd', aldus staatssecretaris Lamallari. 'Vanuit de Albanese diplomatie en regering is zwaar druk gezet, maar we kregen de info pas in september.' Albanië zwaait daarvoor met email-verkeer.

We hebben België sinds april 2018 verschillende keren naar de vonnissen ten aanzien van Safet Bajri Rustemi gevraagd. Vanuit de Albanese diplomatie en regering is zwaar druk gezet, maar we kregen de info pas in september. Besfort Lamallari Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken Albanië

Volgens de Albanese justitie zou Rustemi na zijn terugkeer uit België opnieuw crimineel actief zijn geworden. De bende-Rustemi wordt gelinkt aan de moord op een ex-agent en zijn vrouw. 'Die waren te voorkomen als we sneller hadden kunnen optreden', luidt het.

Uitlevering

Minister van Justitie Koen Geens (CD&V) was afgelopen weekend erg enthousiast over de samenwerking met Albanië. Hij liet toen ook verstaan dat Rustemi zijn straffen in Albanië zou uitzitten. Rustemi's advocaat Sven Mary vindt dat voorbarig. Toch zou de kans erg klein dat Albanië hem uitlevert aan België. Het land wil hem berechten voor feiten in Albanië. Er bestaat ook geen uitleveringsverdrag tussen beide landen.

Geens geeft toe dat zijn diensten sneller hadden kunnen werken. 'Maar Rustemi pleegde al strafbare feiten in 2001 en opnieuw in december 2017. Dan is het vreemd een vertraging in arrestatie aan België te wijten.' Geens herhaalde nog eens dat de samenwerking met de Dienst Vreemdelingenzaken, die verblijf in ons land regelt en controleert, beter moet. 'Het was beter geweest dat deze persoon niet was uitgewezen.'