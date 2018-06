Alexander De Croo: 'Als we Belfius niet verkopen, is er geen geld voor Arco'

Vicepremier Alexander De Croo (Open VLD) herhaalt in een weekendinterview met De Tijd dat hij betreurt dat Kris Peeters de beursgang van de staatsbank Belfius heeft gekoppeld aan een vergoeding voor de Arco-coöperanten.

Daardoor dreigt er niet alleen niets in huis te komen van de beursgang van Belfius, maar dreigen de Arco-coöperanten ook geen vergoeding te zullen krijgen.

'Ik betreur de koppeling die Kris Peeters heeft gemaakt. Voor mij geldt die koppeling ook omgekeerd. Als er geen beursintroductie komt voor Belfius, komt er ook geen oplossing voor Arco. In het voorstel dat circuleert om de Arco-coöperanten te vergoeden - dat nog altijd het fiat van Europa moet krijgen - wordt gerekend op een deel van de opbrengsten van de verkoop van Belfius. Als we niet verkopen, is er geen geld', legt De Croo uit.