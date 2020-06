Alexander De Croo: 'Herstel voor Congo is geen grote zak geld'

Vicepremier en minister van Ontwikkelingssamenwerking Alexander De Croo (Open VLD) is niet meteen gewonnen voor het betalen van herstelbetalingen aan Congo ter compensatie voor de kolonisering.

Dat zegt hij in het VRT-programma 'Ter Zake'. De Croo bevestigde nog eens dat de brief met spijt over de kolonisering aan de Congolese president Félix Tshisekedi er kwam op persoonlijk initiatief van koning Filip, uiteraard met de volle steun van de regering. Twee weken geleden was het signaal vanuit het Paleis nog dat het zou wachten op een historische consensus, maar ongetwijfeld hebben de recente gebeurtenissen tot voortschrijdend inzicht geleid. Het Black Lives Matter-protest tegen racisme en overdreven politiegeweld rolde vanuit de VS als een pletwals over het hele Westen. In Laken werd de tijd rijp geacht om in actie te komen.

Van knieval naar excuses

Een bijzonder heikel punt blijft de kwestie van mogelijke herstelbetalingen voor het aangedane leed in Congo. Auteur en Congo-experte Nadia Nsayi stelde in 'Terzake' dat die eis door de Congolese regering op tafel kan worden gelegd eens de eerste knieval van de koning wordt omgezet in officiële Belgische excuses. 'Er is geen geld genoeg om het leed van de koloniale periode en ook nadien op te lossen, maar op zijn minst is het een discussie tussen België en Congo waard.'

De Croo toont zich geen grote voorstander van compensatie. Zijn partijgenoot Patrick Dewael was daar afgelopen week wel voor gewonnen. 'Los van verontschuldigingen of excuses. Wie een fout gemaakt heeft, moet vergoeden, zegt ons wetboek.' Dewael deed dat naar aanleiding van de parlementaire onderzoekscommissie over Congo die hij in het leven wil roepen.

Corruptie

De Croo ziet de uitdagingen voor Congo op heel ander vlak. Hij ziet vooral ontiegelijk zwakke instellingen die niet in staat zijn de endemische corruptie en de extreme armoede te bestrijden. 'Het is nog nooit gelukt een bevolking uit extreme armoede te tillen met een grote zak geld. Echt herstel komt er alleen door instituties en een economie op te bouwen, door de corruptie uit te roeien en door leiders die er niet alleen op uit zijn zichzelf te verrijken', luidt het.

In het Congolese herstel ziet hij nog altijd een rol voor België weggelegd. Congo is de inzet van een geopolitiek wedloop (een strijd om de bodemrijkdommen) tussen Europa, China, Rusland, de VS en de Congolese elite, die de bevolking vermorzelt.

Of het nu om de VN, de Wereldbank of het IMF gaat, over Congo wordt steeds naar België geluisterd, omdat wij er kennis en expertise over hebben. We zullen onze rol daarin blijven spelen. Alexander De Croo Minister van Ontwikkelingssamenwerking