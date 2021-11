Alexander De Croo: 'Nu is het tijd voor actie'

Premier Alexander De Croo schreef zich in Glasgow volledig in in de Europese klimaatdoelstellingen, maar heeft nog geen Belgisch akkoord.

In zijn toespraak op de klimaattop in Glasgow riep premier Alexander De Croo (Open VLD) op tot politieke wil om de klimaattransitie waar te maken. Hij beschouwt de 41 doden die deze zomer vielen door overstromingen als de eerste Belgische klimaatslachtoffers.

'Tot nu was klimaatverandering iets voor verre landen, voor op televisie. Maar de klimaatverandering is een realiteit en heeft ook Europa bereikt.' De premier verwees naar de 41 eerste Belgische slachtoffers van de klimaatverandering deze zomer en naar de sombere voorspellingen van de klimaatwetenschappers. 'We hebben geen tijd meer te verliezen om de opwarming tot 1,5 graden te beperken. We kunnen ons niet veroorloven niet te handelen en te wachten op de volgende overstroming, hittegolf of dodelijke bosbrand.'

De klimaatverandering is een realiteit en heeft ook Europa bereikt. Alexander De Croo Belgisch premier

De Croo pleitte voor een inclusief klimaatverhaal. Iedereen moet aan boord zijn. We moeten mensen en bedrijven helpen de transitie te maken. 'Iedereen moet deel uitmaken van de verandering. Zodat duurzame technologie betaalbaar is. Zodat de elektriciteitsrekening omlaag gaat dankzij hernieuwbare energie. Zodat iedereen de juiste vaardigheden heeft voor nieuwe, groene jobs.'

Fit for 55

Europa heeft een historische verantwoordelijkheid in de klimaatverandering. Daarom nemen we de leiding, beklemtoonde De Croo. 'Het is nu tijd voor actie. Daarom zijn we hier. De conferentie in Glasgow draait om politieke wil. De wereld is naar hier gekomen. Laten we de wilskracht vinden en het tij keren.'

Met die toespraak schreef De Croo zich volledig in de Europese klimaatambitie en de agenda 'Fit for 55' in. Tegen 2030 wil Europa de uitstoot van CO 2 met 55 procent verminderen tegenover het referentiejaar 1990. België moet in het kader van die Europese klimaatinspanning de uitstoot met 47 procent verminderen. Maar een akkoord over de verdeling over de inspanningen in België is er nog niet. De Vlaamse regering heeft nog geen plan.

Ontbossing

In zijn speech lijstte De Croo enkel de federale maatregelen op die ingezet worden om het Belgische doel te halen, waaronder een verdriedubbeling van de offshorewindcapaciteit 'om de elektriciteitsnoden van elk huishouden in mijn land te dekken' en de ambitie een belangrijke hub te worden voor de toelevering van waterstof.