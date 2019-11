Alexia Bertrand, de liberale hoop in het post-Reynders-tijdperk

Alexia Bertrand heeft zich in een mum van tijd ontpopt tot oppositieleidster in het Brussels Parlement, waar ze de Brusselse regering het vuur aan de schenen legt.

‘Het Brussels Gewest staat aan de rand van het faillissement’, blokletterde de Franstalige krant Le Soir maandag. Het waren de woorden van Alexia Bertrand, de 40-jarige dochter van topondernemer Luc Bertrand, die als fractieleider voor de Franstalige liberalen van de Mouvement Réformateur (MR) in het Brussels Parlement stormloopt tegen de budgettaire hocus pocus van de Brusselse regering.

‘We hebben al 15 jaar dezelfde politiek in Brussel en de resultaten zijn er niet. De Brusselse begroting biedt ook nu weer geen perspectief op verandering. Er is zelfs geen ambitie meer om terug te keren naar een begroting in evenwicht. De economische hervormingen die nodig zijn om meer budgettaire ademruimte te krijgen, blijven evenzeer uit’, luidt haar kritiek.

Bertrand is de Brusselse hoop van de Franstalige liberalen, nu kopman Didier Reynders voorgoed naar Europa vertrekt. Het is haar ambitie een einde te maken aan de lijdensweg van de MR, die er aan het einde van deze legislatuur, in 2024, liefst twintig jaar oppositie in het Brussels Gewest zal hebben op zitten. ‘Ik wil vooral bruggen bouwen, naar de Brusselaar en de andere politieke partijen’, zegt ze.

Frontrunner

Bertrand is de frontrunner van een nieuwe generatie in Brussel, net zoals Georges-Louis Bouchez die vernieuwing ook belichaamt in zijn gooi naar het partijvoorzitterschap, in opvolging van Charles Michel. Bertrand maakt er geen geheim van dat ze in een team met jonge talenten, onder wie David Weytsman en David Leisterh, een gooi wil doen naar het voorzitterschap van de Brusselse afdeling van de MR. De Brusselse oudgediende Vincent De Wolf, die altijd in de schaduw van Reynders stond, zou verhuizen naar de federale regering in lopende zaken, als vervanger van Reynders.

Het is allemaal snel gegaan voor Bertrand, die haast perfect tweetalig is. Na haar rechtenstudies aan de Université Saint-Louis en de Katholieke Universiteit Brussel, en haar studies aan Harvard begon ze een carrière als advocate bij het kantoor Linklaters. Het laatste dossier dat ze daar behandelde, was Fortis. Op zoek naar het bredere plaatje wilde ze de politiek in.

Ze trok haar stoute schoenen aan en stapte na een conferentie op Reynders af. Die zei haar een mail te sturen. Ze herinnert zich nog goed dat ze dat op 6 december 2011 deed, waarna ze op zijn kabinet aan de slag kon. Op haar 36ste was ze Reynders’ kabinetschef en rechterhand en maakte ze indruk met haar dossierkennis en haar netwerk.

Topdame

Ook Theo Francken (N-VA) omschrijft haar als een ‘topdame’, al komt dat compliment Bertrand niet zo goed uit. Goede relaties met Francken worden momenteel niet echt geapprecieerd in de MR. Toch was het Bertrand die Francken contacteerde met de vraag of hij Jan Jambon wilde vervangen als gastspreker voor de Brusselse zakenclub Club van Lotharingen, waar haar vader bestuurder is.