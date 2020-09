Allen tegen Bouchez, Bouchez tegen allen

Of Vivaldi er komt lijkt nog van één man af te hangen: MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez. In de strijd om de Zestien speelt de Franstalige liberaal het keihard.

Wil Georges-Louis Bouchez eigenlijk wel Vivaldi? De vraag wordt bij almaar meer voorzitters gesteld omdat de MR-voorzitter zich onverbiddelijk opstelt aan de onderhandelingstafel. Op afgesloten akkoorden tussen technici komt hij terug en tegen de afspraken in gaf hij toch nog een interview aan Humo, dat zondag tijdens de gesprekken online verscheen en waarvan de kop nogal sprekend is: ‘Sophie Wilmès wordt premier van de volgende regering.’

Al maandenlang verdenken collega-partijvoorzitters Bouchez ervan maar één ding te willen: de huidige regering-Wilmès reanimeren. In die regering beschikken de Franstalige liberalen over de premier en zeven ministerposten. Het plaatst Bouchez in een comfortabele én moeilijke situatie. Zolang de huidige regering blijft zitten, is zijn achterban tevreden. Het maakt dat hij het spel aan de onderhandelingstafel bikkelhard kan spelen. Voor hem hoeft immers niks.

Elke ministerpost die Bouchez moet afgeven in de onderhandelingen, maakt hem meer en meer de verliezer.

Tegelijk beseft zelfs Bouchez dat er, zelfs voor het reanimeren van de regering-Wilmès, op de een of andere manier een meerderheid moet worden gevormd. Dat betekent: ministerposten en mogelijk ook het premierschap inleveren. Met elke ministerpost die hij verliest, zal hij in toenemende mate worden weggezet als de verliezer van de onderhandelingen.

Moment van de waarheid

Nu het moment van de waarheid nadert, levert dat problemen op. Zaterdag zaten de zeven Vivaldi-partijen tot middernacht samen, zondag maakten ze zich opnieuw op voor een marathonvergadering. Maandag worden preformateurs Egbert Lachaert (Open VLD) en Conner Rousseau (sp.a) bij koning Filip verwacht.

Als alles volgens plan verloopt, zou de koning maandag een formateur het veld insturen. Die moet dan nog de allerlaatste knelpunten, zoals de vraag op welke manier de vermogens extra zullen worden belast, wegwerken en zich buigen over de ministerpuzzel. Tegen 1 oktober moet er dan een regering zijn.

Maar alles loopt niet volgens plan. ‘De sfeer is goed en iedereen heeft de wil om er iets van te maken, behalve één persoon’, merkt een betrokkene op. Bij alle partijen wordt erop gewezen dat Bouchez voortdurend op de rem staat, bijvoorbeeld door terug te komen op gemaakte afspraken. Het is daarbij één tegen allen.

‘Oké als je op één punt nog eens wat wilt bijschaven. Maar hij trekt alles in twijfel', klinkt het. Bijvoorbeeld over migratie, energie en het communautaire is tussen de sherpa’s, de technici van de partijen, al heel wat uitgeklaard. Over het migratiebeleid was zelfs afgesproken dat bepaalde hoofdstukken niet meer door de voorzitters zouden worden behandeld.

Bouchez ziet dat anders. Een akkoord tussen de sherpa’s telt volgens hem niet. ‘Er is pas een akkoord als er tussen de voorzitters een akkoord is’, stelde hij aan de onderhandelingstafel.

Premier Wilmès

Over één ding blijft Bouchez wel glashelder: Sophie Wilmès moet premier blijven. Hij zegt daarmee aan de onderhandelingstafel niets anders dan hij de voorbije weken in talloze interview heeft gezegd. Woensdag deed hij dat nog eens in een gesprek met Humo en de weerslag daarvan werd zondagnamiddag online gezet.

Voor Bouchez’ collega-voorzitters was het de spreekwoordelijke druppel. Toen het interview overal werd opgepikt, werden de onderhandelingen opgeschort. De preformateurs gaan bilaterale gesprekken voeren met de verschillende voorzitters in de hoop de ergernis wat weg te masseren. ‘Al valt er eigenlijk niet zo veel te bespreken: het probleem zit bij Bouchez’, klinkt het bij een betrokkene.

Er valt eigenlijk niet zo veel te bespreken: het probleem zit bij Bouchez.

In de entourage van Bouchez vinden ze de hele heisa zwaar overroepen. Er wordt op gewezen dat zolang er geen formeel akkoord is gesloten, op dossiers kan worden teruggekomen. De timing van de publicatie van het interview in Humo is dan misschien wel wat ongelukkig, Bouchez heeft er niets gezegd dat hij nog niet eerder heeft verklaard.