Allicht grotere buitenbubbel, maar nog onenigheid over horeca en cultuur

De federale regering heeft op het overlegcomité voorgesteld mensen vanaf maandag buiten te laten samenkomen in groepjes van acht in plaats van vier nu. Er is wel nog onenigheid over de timing rond heropening horeca en cultuur.

De federale en regionale topministers buigen zich op een overlegcomité over mogelijke aanpassingen op de coronaregels. Dat gebeurt na een week time-out toen op het Overlegcomité vorige week bleek dat de ziekenhuisopnames veel te hoog waren om iets van versoepeling toe te laten.

Kraantje beetje open

Het ziet er dit keer naar uit dat het kraantje wel een beetje wordt opengedraaid. De federale regering heeft - na een akkoord vanochtend tussen de topministers op een kernkabinet - voorgesteld mensen buiten in groep te laten samenkomen met acht. Nu is dat maximaal vier mensen. Goedgekeurd is de maatregel volgens onze info nog niet.

De kans is groot dat het ervan komt. Federaal minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (sp.a) en premier Alexander De Croo (Open VLD) staan bekend als het meest voorzichtig omtrent eventuele versoepelingen. Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) liet eerder al verstaan voorstander te zijn van een beperkte versoepeling.

Op tafel liggen nog een aantal kleinere versoepelingen, onder meer rond onderwijs en opnieuw 50 mensen toe te laten op begrafenissen in plaats van 15 nu.

Knuffelcontact naar twee

Volgens onze info is er wel nog onenigheid rond een aantal punten. De MR dringt aan om het knuffelcontact per gezin uit te breiden van één naar twee personen. Het is een dada van voorzitter Georges-Louis Bouchez om af te schaffen wat mensen toch onzinnig vinden en daarom niet langer volgen. De bedoeling is door ze twee knuffelcontacten te geven er weer draagvlak mee te geven aan de maatregelen die er wel toe doen om de pandemie te bedwingen.

De grootste discussie is er nog of er nu al vooruitzicht wordt gegeven over de planning rond gefaseerde versoepeling de komende weken en maanden. Opnieuw de MR zou het niet zien zitten om horeca en cultuur pas rond 1 mei te heropenen, het tijdspad waarop Frank Vandenbroucke (sp.a) zou zitten.