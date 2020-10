Almaci biedt Calvo nazorg

Groen-voorzitster Meyrem Almaci begrijpt de teleurstelling van Kristof Calvo, die naast een ministerpost in de federale Vivaldi-regering greep.

'De aanstelling van de ministers is niet gelopen zoals we gewild hebben', liet Almaci maandag na afloop van het partijbureau weten. Het partijbestuur gaat de besluitvorming voor de aanduiding van ministers herbekijken.

Al benadrukte Almaci wel dat de aanstelling van Petra De Sutter en Tinne Van der Straeten conform de afspraken is verlopen. 'Maar we voelen aan dat we nu moeten kijken hoe dat beter kan in de toekomst. Op menselijk vlak is het niet gelopen zoals we gewild hadden. Er zijn kwetsuren opgelopen. Een belangrijk aandachtspunt daarbij is de manier waarop kandidaten geïnformeerd worden, vooral als de timing heel kort is.'

Doekje voor het bloeden

Calvo was na de onderhandelingen over Vivaldi, dat hij als zijn baby beschouwde, de gedoodverfde kandidaat om vicepremier voor Groen te worden in de regering-De Croo. Maar hij werd het niet, en bovendien kreeg hij het slechte nieuws niet te horen van de voorzitster zelf, maar van de Brusselse minister Elke Van den Brandt ergens in het donker nabij een hotel in Gent, waar de groenen de koppen bijeenstaken voor de aanduiding van de ministers.

Dat het besluitvormingsproces nog eens tegen het licht wordt gehouden, lijkt niet meer dan een doekje voor het bloeden. In tegenstelling tot bij de andere partijen beslist de voorzitster van Groen niet alleen over de ministers. De aanstellingsprocedure bij Groen verloopt volgens de principes van de basisdemocratie, waarbij een deel van de leden betrokken wordt.

Rangen sluiten

Almaci roept meteen op de rangen te sluiten. Ze wenste de nieuwe ministers nog eens alle succes bij de uitvoering van het nieuwe regeerakkoord. 'Nu moeten we samen doen wat nodig is om de gezondheidscrisis, de sociaal-economische crisis en de klimaatcrisis aan te pakken. Alleen door samen te werken kunnen we deze uitdagingen aan', zei voorzitster Almaci, waarmee ze meteen leek op te roepen om de bladzijde om te draaien.

Almaci verzekerde nog dat Calvo niet buitenspel staat. Ze zei de 'diepe teleurstelling' van haar partijgenoot heel goed te begrijpen. 'Er waren twee posten, er waren heel wat geschikte kandidaten. Ik kan alleen maar herhalen dat ik als mens Kristof heel erg waardeer en dat hij een raspoliticus is waar de partij nog heel wat aan zal hebben.'