Almaci opnieuw verkozen tot voorzitter van Groen

Meyrem Almaci blijft voorzitter van Groen. Op een ledencongres in Brussel werd ze in twee rondes herverkozen met 53,2 procent van de stemmen.

Almaci nam het in de voorzittersverkiezingen op tegen Vlaams fractieleider Björn Rzoska en de onbekende Christophe Steyaert uit Brugge.

Tijdens de eerste stemronde haalde geen van de kandidaten - en hun running mates - de vereiste helft plus één van de stemmen. In een tweede stemronde - waarbij gekozen moest worden tussen de twee best scorende kandidaten uit de eerste ronde - haalde Almaci het dus vrij nipt van Rzoska.