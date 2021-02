Als kernuitstap mislukt, wordt het een dure grap...

De geplande kernuitstap tegen 2025 is een film die niet meer terug te draaien valt. Als het toch nog misloopt, dreigt dat veel geld te kosten.

Wat komt er op ons af, nu de Franse energiespeler Engie met een waardevermindering van 1,9 miljard euro een voorafname lijkt te doen op de regeringsbeslissing om de Belgische kerncentrales te sluiten? Het beeld is nog niet helemaal scherp te stellen, want er zijn nog wel wat wazigheden. Cruciaal is de vraag of de regering-De Croo er tijdig in slaagt in vervangingscapaciteit te voorzien.

Een eerste belangrijke stap die nog moet worden gedaan, is het vastleggen van de vervangingscapaciteit die nodig is om de sluiting van de kerncentrales op te vangen. Volgens berekeningen van de hoogspanningsnetbeheerder Elia moet er 3,9 gigawatt bijkomende capaciteit komen. Alles samen zal meer dan 10 gigawatt vervangingscapaciteit nodig zijn.

Gascentrales

Bij de berekening van de nodige vervangingscapaciteit wordt er vanuit gegaan dat België niet meer dan 3 uur per jaar zonder stroom mag vallen. Om dat te kunnen garanderen, moeten vooral gascentrales worden gebouwd, maar ook batterijtechnologie en de afkoppeling van verbruikers zullen deel uitmaken van de vervangingscapaciteit.

Bij de berekening van de nodige vervangingscapaciteit wordt er vanuit gegaan dat België niet meer dan 3 uur per jaar zonder stroom mag vallen.

Gascentrales hebben het voordeel dat ze makkelijk aan en af kunnen worden gezet, als de wind niet waait of de zon niet schijnt. Dan kunnen gascentrales mee de bevoorrading verzekeren, naast de import van stroom uit het buitenland.

Federaal minister van Energie Tinne Van der Straeten (Groen) zit alvast op schema. In het parlement is dinsdag haar wetsontwerp over het CRM-steunmechanisme voor de bouw van gascentrales in eerste lezing goedgekeurd. Dat CRM-mechanisme moet nog wel het fiat krijgen van de Europese Commissie, wat tegen de lente wordt verwacht.

Als dat Europese fiat op zich laat wachten, zoals hier en daar wordt gevreesd, kan dat de planning serieus in de war sturen. In oktober wil Van der Straeten immers al beginnen met de veiling van vervangingscapaciteit.

De interesse voor die veiling is groot. Volgens Elia zijn er kandidaat-investeerders voor drie keer de noodzakelijke vervangingscapaciteit. Al blijft het afwachten, want BASF besloot onlangs nog de geplande bouw van een gascentrale in de Antwerpse haven af te blazen.

Kostenplaatje

Meteen is het ook de vraag hoeveel de bouw van gascentrales zal kosten. Volgens een recente kostenraming van de consultant Haulogy zouden de subsidies hooguit 253 miljoen euro per jaar kosten, een pak minder dan een eerdere raming van 600 miljoen. Maar de energieregulator CREG vreest dat het kostenplaatje snel kan oplopen. Als er weinig concurrentie is, zullen investeerder het onderste uit de subsidiekan willen halen.

De regering-De Croo wil eind dit jaar knopen doorhakken. Als blijkt dat de bevoorrading niet is verzekerd en de elektriciteitsprijzen fors de hoogte zouden ingaan, kan ze nog terugkomen op de geplande kernuitstap, staat in het regeerakkoord. Zelfs al heeft Engie Doel 4 en Tihange 3 voor 1,9 miljard euro afgeboekt, dan kunnen de kernreactoren nog altijd worden heropgestart, is in regeringskringen te horen.

Maar als de kernuitstap mislukt, dreigt dat wel een dure grap te worden. De regering-De Croo dreigt dan in een zwakke onderhandelingspositie tegenover Engie te belanden, waardoor ze mogelijk niet meer moet rekenen op een nucleaire rente, het afromen van de winsten die Engie maakt met de Belgische kerncentrales.

Als de regering-De Croo terug zou komen op de kernuitstap, moet ze mogelijk niet meer rekenen op een nucleaire rente, het afromen van de winsten die Engie met de Belgische kerncentrales maakt.

'De regering lijkt zichzelf geen flexibiliteit meer te gunnen in dit dossier. Wegens dogmatisch denken saboteert de regering haar eigen onderhandelingspositie, tegen de belangen van de burgers in', luidde de reactie van N-VA-voorzitter Bart De Wever.

Een pixel

In de hoek van de groenen wordt benadrukt dat er van een dogmatische aanpak geen sprake is. In het grotere plaatje - waarbij tegen 2030 maar liefst 22 gigawatt (GW) hernieuwbare energie nodig is, en tegen 2050 zelfs 64 GW - is de discussie over het al dan niet tien jaar langer openhouden van twee kernreactoren met een capaciteit van 2 GW slechts een pixel, merkte Van der Straeten (Groen) in een opiniebijdrage in De Tijd op. 'Wie alleen naar de pixel kijkt, dreigt dan ook het bredere plaatje uit het oog te verliezen.'

De minister is er, samen met enkele CEO's van energiebedrijven en Elia, van overtuigd dat de kernuitstap haalbaar is. Al is het maar omdat ook geïnvesteerd wordt in interconnectie, waardoor heel wat stroom kan worden ingevoerd. Wat wel weer vragen doet rijzen. Want gaat het dan niet om stroom die is opgewekt door buitenlandse kerncentrales? En wat als het buitenland zelf om stroom verlegen zit?

Het motto bij de groenen en de regering-De Croo is: 'En avant la musique'. Het heeft het voordeel van de duidelijkheid.

De kerncentrales boden dus wel wat comfort in de zelfvoorziening van energie, maar ze zetten volgens de groenen ook een rem op de ontwikkeling van hernieuwbare energie. Door voortdurend te schipperen, is de kernuitstap ook nooit voorbereid. Vandaar dat het motto bij de groenen en de regering-De Croo is: 'En avant la musique'. Het heeft het voordeel van de duidelijkheid.