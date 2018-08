Ambassadeur VS pleit voor aankoop F-35

De nieuwe ambassadeur van de Verenigde Staten in België pleit ervoor dat ons land de straaljager F-35 van het Amerikaanse Lockheed Martin koopt ter vervanging van de F-16.

‘Als jullie het beste en meest kostenefficiënte toestel willen dat kan opereren met andere lidstaten van het militaire bondgenootschap NAVO , dan is dat de F-35. Willen jullie een toestel dat 40 jaar meegaat en op geregelde tijdstippen aangepast wordt met de beste technologie, koop dan de F-35’, verklaarde de nieuwe ambassadeur Ronald Gidwitz (foto) tijdens een persontmoeting.

Ambassadeur VS in belgië

De ambassadeur zei dat de F-35 een goede investering voor de belastingbetaler is en de beste overlevingskansen voor de inzittenden biedt. In één beweging benadrukte hij dat ‘het niets te maken heeft met de politieke relaties tussen Brussel en Washington’, waarmee hij verwees naar de gespannen handelsrelaties tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten onder meer door de Amerikaanse heffingen op staal en aluminium en de Europese tegenmaatregelen.

2 procent

Gidwitz riep België op zijn engagement tegenover de NAVO na te komen om binnen zes jaar 2 procent van het bruto binnenlands product (bbp) aan defensie-uitgaven te besteden. De belofte houdt in dat 2 procent van het bbp aan Defensie besteed wordt en dat een vijfde daarvan bestemd is voor militair materieel, verduidelijkte de ambassadeur nog.

‘Dat is verschrikkelijk belangrijk om het partnerschap dat we hebben te behouden en ertoe bij te dragen’, aldus nog de ambassadeur, een zakenman uit Chicago met uitgesproken republikeinse sympathieën.

België staat met Spanje op de op een na laatste plaats in het klassement van defensie-uitgaven van de NAVO met een schatting van 0,93 procent van het bbp in 2018. Op de NAVO-top in juli bevestigde premier Charles Michel dat ons land de uitgaven geleidelijk wil verhogen tot 2 procent, zonder een deadline naar voren te schuiven.