Ambtenaar kan vroeger stoppen, maar met lager pensioen

Op magistraten en professoren na willen de overheidsvakbonden de ambtenaren die nu een gunstig pensioenregime hebben, erkennen als een zwaar beroep. Daardoor kunnen ze nog steeds vroeger stoppen, al zal dat op termijn met een lager pensioen zijn.

Met het akkoord over een lijst van zware beroepen bij de overheid dat hij met de vakbonden afsloot, heeft minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine (MR) zijn coalitiepartners in snelheid gepakt. Zolang de regering-Michel het licht niet op groen zet, is de lijst niet definitief. Welke beroepen staan op die lijst? En wat betekent dat?

1. Wie krijgt een zwaar beroep?

De beroepen die de vakbonden en Bacquelaine als zwaar willen erkennen, kunnen worden opgedeeld in vier groepen.

Er zijn de veiligheidsberoepen, zoals de militairen, politieagenten, cipiers, boswachters en ander veiligheidspersoneel bij justitie en het spoor. Er zijn de beschermde beroepen, zoals de luchtverkeersleiders en de loodsen.

Wie een zwaar beroep heeft, kan vroeger met pensioen gaan. Hoeveel vroeger hangt af van de zwaarte van het beroep en de lengte van de loopbaan, maar 60 jaar wordt de absolute minimumleeftijd.

Daarnaast is er ook een erkenning voor heel wat beroepen bij overheidsbedrijven - denk aan postbodes, het merendeel van het personeel van de spoorgroep NMBS en de buschauffeurs van De Lijn.

Tot slot zijn er de leerkrachten en het zorgpersoneel in publieke rust- en ziekenhuizen - denk aan de OCMW-rusthuizen, het UZ Gent en het UZ Leuven.

De regeling moet ingaan op 1 januari 2020. Jaren die vanaf dan worden gewerkt, tellen mee als jaren in een zwaar beroep.

2. Waarom krijgen ambtenaren een zwaar beroep?

De zware beroepen zijn een beloofde compensatie van de regering-Michel voor een aantal pensioenhervormingen, zoals de verhoging van de wettelijke pensioenleeftijd naar 67 jaar in 2030 en het uitdoven van de bestaande gunstregimes voor ambtenaren. Nu heeft ongeveer 62 procent van de ambtenaren een preferentieel tantième, waardoor ze vroeger kunnen stoppen met werken en toch een hoog pensioen krijgen. Vanaf 2020 wordt dat regime stopgezet en treedt het regime van zware beroepen in werking.

De zware beroepen zijn een beloofde compensatie van de regering-Michel voor een aantal pensioenhervormingen, zoals de verhoging van de wettelijke pensioenleeftijd naar 67 jaar in 2030 en het uitdoven van de bestaande gunstregimes voor ambtenaren.

Als Bacquelaines lijst ooit groen licht krijgt van de regering, krijgen zowat alle ambtenaren met een tantième een zwaar beroep. Daardoor zullen ze in de meeste gevallen nauwelijks langer moeten werken dan vandaag. Uitzonderingen zijn professoren aan universiteiten, docenten aan hogescholen en magistraten. Zij hebben nu een gunstig tantième, maar worden niet erkend als zwaar beroep.

Voor de jaren die ze voor 2020 hebben gewerkt, behouden evenwel ook professoren en magistraten hun gunstregime, waardoor de hervorming slechts gradueel effect heeft. Magistraten en professoren die net voor hun pensioen staan, zullen dus nauwelijks langer moeten werken. Wie nog jong is en zo’n beroep uitoefent, weet wel dat hij pas een pak later met pensioen zal kunnen gaan.

Nieuw is dan weer dat ambtenaren die vandaag geen gunstregime hebben, zoals het zorgpersoneel, wel een erkenning als zwaar beroep krijgen en vroeger kunnen stoppen. Zij kunnen bovendien gewerkte jaren vanaf 2010 laten meetellen, waardoor ze vanaf 2020 toch enkele maanden vroeger met pensioen kunnen gaan.

Exacte cijfers zijn nog niet voorhanden, maar Open VLD en de N-VA vrezen dat uiteindelijk bijna de helft van de ambtenaren een zwaar beroep krijgt. De vakbonden noemen dat overdreven.

3 Hoeveel vroeger kan iemand met een zwaar beroep stoppen?

Om erkend te worden als een zwaar beroep had de regering-Michel vier criteria uitgewerkt: gevaarlijk werk, onregelmatige uren, werk dat een veiligheidsrisico inhoudt en werk dat gepaard gaat met stress. Op basis van die categorieën zijn de zware beroepen ook gerangschikt van zwaar tot zeer zwaar.

De zwaarste beroepen zijn onder meer die van politieagent, militair en het treinpersoneel van de NMBS. Een gewerkt jaar telt bij hen mee voor 1,15 gewerkte jaren. Dat betekent dat ze na 37 jaar voldoende hebben gewerkt om met vervroegd pensioen te kunnen gaan. Dat is zes jaar eerder dan de 43 jaar die ‘normale’ werknemers op de teller moeten hebben staan.

Voor wie onder de middencategorie valt - postbodes, het douanepersoneel, kleuterleidsters en leerkrachten in het beroeps- en buitengewoon onderwijs - telt een loopbaanjaar mee voor 1,10 jaar. Zij kunnen afhankelijk van de lengte van de loopbaan tot vier jaar vroeger stoppen. De lichtste zware beroepen - leerkrachten in het lager en middelbaar onderwijs - kunnen tot twee jaar vroeger met pensioen gaan omdat een loopbaanjaar voor 1,05 jaar in rekening wordt gebracht.

Let wel, gewerkte jaren in een zwaar beroep tellen pas mee om vroeger met pensioen te kunnen gaan als iemand die baan minstens tien jaar heeft uitgeoefend. Bovendien kunnen enkel gewerkte periodes in rekening worden gebracht, aangevuld met vakantie en zwangerschapsverlof. Verlof voorafgaand aan het pensioen, gewone loopbaanonderbreking, ouderschapsverlof en ziektedagen boven 21 dagen per jaar tellen niet mee.

4 Heeft vroeger stoppen een impact op het pensioen?

Onder het huidige gunstregime van de preferentiële tantièmes betekent vroeger stoppen toch een hoger pensioen. Voor de zware beroepen is dat niet langer het geval. Wie vroeger stopt, zal enkel pensioen krijgen voor het aantal gewerkte jaren en geen extra compensatie meer krijgen. Wie een zwaar beroep heeft en langer blijft werken, krijgt wel een pensioenbonus.

37 jaren

Opgebouwde rechten blijven evenwel behouden. Wie tussen 2000 en 2020 als leerkracht, magistraat of politieagent aan de slag was, behoudt voor die gewerkte jaren zijn opgebouwde pensioenrechten. Daardoor zal de impact van de hervorming op het pensioenbedrag zich enkel op de langere termijn echt laten voelen.

