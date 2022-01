Ambtenarenweddes stijgen voor derde keer in halfjaar

Het Planbureau verwacht dat de spilindex in februari opnieuw wordt overschreden. De ambtenarenweddes, de sociale uitkeringen en de pensioenen stijgen daardoor voor de derde keer in een halfjaar.

De spilindex, de index die meet hoe duur het leven voor gezinnen wordt, werd in december 2021 voor de tweede keer in een halfjaar tijd overschreden. Na zo'n overschrijding worden de weddes van het overheidspersoneel, de sociale uitkeringen en de pensioenen opgetrokken met 2 procent, om ze aan te passen aan de levensduurte.

Vorige maand voorspelde het Federaal Planbureau nog dat de spilindex pas in augustus 2022 opnieuw zou worden overschreden. Uit de nieuwste vooruitzichten blijkt dat die overschrijding er al in februari zou komen. Dat betekent dat de uitkeringen in maart met 2 procent zouden stijgen, en de ambtenarenweddes in april.

De spilindex is gekoppeld aan de inflatie. Die steeg in december onverwacht naar 5,71 procent, met name door de hoge energieprijzen. Eerder had het Federaal Planbureau nog een daling van de inflatie naar 5,12 procent voorspeld.

Indexsprong

Als de voorspelling van het Federaal Planbureau klopt, zou de spilindex voor de derde keer in een halfjaar overschreden worden. Eerder werd de index al in augustus 2021 en december 2021 overschreden.

Ook in de privésector zijn de lonen gekoppeld aan de index van de consumptieprijzen. De werkgeversorganisaties maakten zich in december zorgen over de daaraan gekoppelde verhoging van de lonen. Zij vonden dat een indexsprong, het overslaan van een indexaanpassing, geen taboe mocht zijn, maar kregen meteen een hard 'nee' van PS-voorzitter Paul Magnette. Hij wees een indexsprong resoluut af.