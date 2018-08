Amnesty betoogt tegen opsluiting uitgeprocedeerd gezin

De mensenrechtenorganisatie Amnesty International en andere ngo's houden protestacties tegen de opsluiting van het eerste gezin in illegaal verblijf in een gesloten centrum.

De opsluiting van illegale gezinnen met kinderen in een gesloten centrum leidt tot nieuwe commotie. Amnesty International heeft bij de ambtswoning van premier Charles Michel (MR) betoogd tegen de opsluiting van het allereerste gezin met kinderen in een nieuwe speciale afdeling naast het gesloten centrum voor uitgeprocedeerde asielzoekers 127bis in Steenokkerzeel.

Een Servisch gezin met vier kinderen wacht sinds dinsdagochtend in één van de familie-units op gedwongen repatriëring. Dat meldt de Dienst Vreemdelingenzaken, die verblijf in ons land regelt en controleert. Het gezin is al sinds 2013 uitgeprocedeerd - de asielaanvraag is geweigerd - en verblijft al vijf illegaal in ons land. Het is onduidelijk wanneer het gezin gerepatrieerd wordt.

Turtelhuisjes

De familie is al twee keer ondergebracht in een open terugkeerwoning, waar ze telkens de benen nam. Die 'Turtelhuisjes' - genoemd naar toenmalig federaal minister van Migratie Annemie Turtelboom (Open VLD) - zijn ingevoerd als alternatief toen de Europese rechter de opsluiting van kinderen in gesloten centra verbood.

Er worden ook alleen gezinnen opgesloten als er geen alternatieven meer zijn.

De Turtelhuisjes bleken niet te voldoen. De terugkeerpercentages liggen veel te laag, omdat de grote meerderheid van gezinnen vlucht en ervoor kiest illegaal ondergedoken te leven. Er zijn vorig jaar 37 procent van de gezinnen in de Turtelhuisjes teruggekeerd, 34 procent is ontsnapt en 29 procent vrijgelaten.

Al meermaals gevlucht

De federale regering werkte daarom een nieuwe regeling uit. Er zijn aparte huisjes voor vier families die volledig afgescheiden zijn van het gesloten centrum bij de luchthaven, om zich in lijn te stellen met de Europese regels. Er worden ook alleen gezinnen opgesloten als er geen alternatieven meer zijn. Het komt erop neer dat het om families gaat die al verschillende keren zijn gevlucht uit een open terugkeerwoning, zoals het Servische gezin. Opsluiting wordt ook beperkt tot maximaal één maand. De kinderen kunnen ook les volgen, en hun ouders kunnen contact hebben met een advocaat.

De tegenstanders trekken wellicht opnieuw naar het Europees Hof.

Ruim 300 ngo's en mensenrechtenorganisaties trekken al maanden van leer tegen de opsluiting. Zij vinden dat België een stap achteruit doet, net omdat het een gidsland was met alternatieven zoals de open terugkeerwoningen, en nu toch weer gezinnen gaat opsluiten.

Naar het Europees Hof

De tegenstanders trekken wellicht opnieuw naar het Europees Hof. Er wordt gewezen op een recente veroordeling van Frankrijk, die de gezinnen te dicht bij een luchthaven onderbracht. Steenokkerzeel ligt pal naast Brussels Airport, wat volgens de Franstalige Liga voor de Rechten van de Mens geen omgeving is om kinderen in op te sluiten.

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) houdt voet bij stuk.