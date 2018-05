Amnesty zet druk op België om executie IS-strijder te verhinderen

De mensenrechtenorganisatie verzet zich tegen een mogelijke executie in Irak van de Belg Tarik Jadaoun, lid van terreurorganisatie Islamitische Staat.

In de Iraakse hoofdstad Bagdad is het proces begonnen tegen de jihadi Tarik Jadaoun uit het Belgische Verviers. Jadaoun, die bij terreurorganisatie IS bekend stond onder zijn strijdersnaam Abu Hamza al-Belgiki, moet zich verantwoorden voor lidmaatschap van een terreurorganisatie en het uitvoeren van aanvallen op het Iraakse leger. Hij riskeert de doodstraf.

Amnesty International wil actie ondernemen om te verhinderen dat Jadaoun de doodstraf krijgt. 'Wij zijn tegen de doodstraf, omdat dat een wrede, onmenselijke manier van handelen is. Wij komen op tegen de doodstraf. Waar ook ter wereld en wat de veroordeelde ook mag gedaan hebben', stelt Wies De Graeve, de directeur van Amnesty International Vlaanderen.

'We zullen druk zetten op onze overheid, om de Iraakse overheid te doen afzien van die doodstraf. Onze overheid moet er ook op toezien dat Tarik een eerlijk proces krijgt in Irak. Wij zeggen niet dat Tarik niet voor de rechter moet verschijnen - hier of in Irak. We zeggen ook niet dat hij geen straf moet krijgen. Met dat aspect moeien wij ons niet. Maar het proces moet eerlijk gevoerd en de doodstraf mag nooit de einduitkomst zijn.'

Slag om Mosoel

Jadaoun reisde in 2014 af naar Syrië om lid te worden van IS. Hij werd vorig jaar gearresteerd bij de slag om Mosoel, het grote bolwerk van IS tijdens de korte heerschappij daarvan over grote delen van Irak en Syrië. Jadaoun pleit onschuldig en minimaliseert zijn rol. 'Ik was geen strijder, maar werkte als chef van de verpleegkundigen in ziekenhuizen en veldhospitalen. Ik ben op een dwaalspoor beland. Ik wil daarom een beroep doen op jullie goedheid.'

De gewezen IS'er zet zich al langer als een meeloper neer. Dat deed hij eind december ook in een gesprek met de VRT-journalist Rudi Vranckx. Hij ontkende toen orders te hebben gegeven voor aanslagen in België en Frankrijk. Hij toonde spijt en was bereid samen te werken met de Belgische veiligheidsdiensten - als die er tenminste voor zorgen dat hij de doodstraf ontloopt die hem boven het hoofd hangt.

De documenten van de verhoren door zijn Amerikaanse ondervragers schetsen een ander beeld. Jadaoun zou hebben toegegeven dat hij bij IS actief was als instructeur in een opleidingskamp voor kindsoldaten en terreurcellen mee aanstuurde om aanslagen te plegen in Europa. Hij zou actief Belgen en Fransen naar IS hebben gelokt en meerdere executies hebben uitgevoerd. Jadaoun zou zich in video's ook bereid hebben getoond 'een bloedbad aan te richten in Europa'.

Ruil met Koerden

Premier Charles Michel (MR) liet in een reactie op het aanbod van de IS-strijder in januari al weten dat ons land niet onderhandelt met terroristen. De Belgische regering heeft nog niet gereageerd op de kritiek van Amnesty International, maar het is geen geheim dat ons land niet van plan is zich dubbel te plooien om landgenoten bij IS te repatriëren of veel bij te staan.