'Amper belangstelling voor cash for cars'

Dat blijkt uit een rondvraag van iVox in opdracht van HR-dienstverlener SD Worx en vacature.com bij 2.000 werknemers en 500 werkgevers in België. Ook werkgevers lijken nog niet gewonnen voor systeem. De uitkomst van de rondvraag komt net na de goedkeuring van de cash-for-cars-regeling door de Kamer en de onderhandelingen in de federale regering over het mobiliteitsbudget .

Mirakeloplossing

'Dat er nu een wettelijk kader is voor de mobiliteitsvergoeding is zeker een goede zaak', zegt Veerle Michiels, mobiliteitsexperte van SD Worx. 'Elke wagen die uit het verkeer gehaald wordt, helpt om onze Belgische mobiliteitsknoop te ontwarren, de toenemende CO2-uitstoot door auto's aan te pakken en het aantal kostbare file-uren terug te dringen. Maar de mobiliteitsvergoeding alleen blijkt niet de mirakeloplossing. Het verdient daarom een aanbeveling om de kaart van een multimodaal mobiliteitsbudget te trekken.'

'In zo een multimodaal mobiliteitsbudget kan de bedrijfswagen zitten, maar de werknemer kan bijvoorbeeld voor een kleinere salariswagen kiezen en het resterende bedrag investeren in een plooifiets om de laatste kilometers naar het werk af te leggen. Of investeren in een abonnement voor het openbaar vervoer of een (elektrische) fiets.'