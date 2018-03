Amper meer blauw op straat

Na twee jaar is nog maar weinig in huis gekomen van de belofte van de regering om meer blauw op straat te krijgen. In de kerstvakantie van 2015 klonk nog veelbelovend dat de regering via een twintigtal hervormingen, zoals het uitbesteden van diensten bij de politie en het aantrekken van militairen, 2.500 politiemensen zou vrijmaken voor de echte kerntaken van de politie. De agent zou weer echt agent worden, luidde het.