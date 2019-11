Antwerpen drugspoort van Europa

Pakjes cocaïne in Hamburg, Duitsland, gevonden in een container uit Montevideo met bestemming Antwerpen.

In de Europese Unie verkopen criminele bendes elk jaar voor minstens 30 miljard euro drugs. Die waren nog nooit puurder en eenvoudiger te verkrijgen dan vandaag, blijkt uit een rapport van Europol.

Meer dan een derde van de 5.000 criminele bendes in de EU zijn rechtstreeks bij de drugshandel betrokken. Dat blijkt uit het derde EU Drug Markets Report van de politieorganisatie Europol en het Europees Waarnemingscentrum voor Drugs en Drugsverslaving (EMCDDA).

De meest courante drug is cannabis, goed voor 39 procent van de drugsmarkt. 25 miljoen of 1 op de 7 jongvolwassen Europeanen zou ooit cannabis – marihuana of hasj – gebruikt hebben. Cannabis wordt gevolgd door heroïne met 25 procent en cocaïne met 31 procent. Amfetamines en MDMA of xtc zijn in opmars met respectievelijk 2 en 3 procent van de Europese drugsmarkt.

Omdat de politie meer focust op migratie en terreur is een leegte ontstaan waar de georganiseerde criminaliteit gebruik van maakt. Catherine De Bolle Hoofd Europol

Catherine De Bolle, het hoofd van Europol, wil dat de strijd tegen drugs een prioriteit wordt. ‘De aandacht van de politie ging de jongste jaren vooral naar migratie en terrorisme. Dat is zeer begrijpelijk na de aanslagen en de migratiecrisis. Daardoor is een leegte ontstaan waar de georganiseerde criminaliteit gebruik van heeft gemaakt.’

Cannabis en synthetische drugs worden veelal in Europa geproduceerd. Nederland zou koploper zijn op het vlak van cannabis, ons land zou een belangrijke rol spelen bij de productie van MDMA en amfetamines zoals speed. In verborgen laboratoria worden synthetische drugs geproduceerd die vanuit België en Nederland over de wereld verspreid worden. De Benelux zou een grotere rol spelen bij de productie van synthetische drugs dan tien jaar geleden.

Colombiaanse coke

Cocaïne, heroïne en amfetamines worden steeds puurder, terwijl de prijs dezelfde is als tien jaar geleden. Dat wijst op een overschot op de Belgische drugsmark

1 op 7 Cannabis Een op de zeven jongvolwassen Europeanen zou ooit cannabis hebben gebruikt.

De haven van Antwerpen is een van de belangrijkste bronnen voor cocaïne in Europa. Met 50 ton werd in 2017 op geen enkele plek in de wereld meer cocaïne onderschept, terwijl slechts 1 procent van de containers gecontroleerd werd. Dat cijfer ligt in andere havens hoger.

De haven van Antwerpen heeft rechtstreekse cargoverbindingen met drugsproducerende landen als Colombia, Guatemala en Ecuador, waar de productie op een historisch hoog niveau ligt. Het vaakst wordt cocaïne verstopt tussen de ‘gewone’ ladingen in scheepscontainers. Vooral bananen zijn populair.

België zou een belangrijke rol spelen in de productie van MDMA en amfetamines.

Andere methodes zijn de ripoffmethode, die vooral populair is voor cocaïne afkomstig uit Brazilië. Daarbij weet de verzender noch de ontvanger van de scheepscontainer dat tussen de lading drugs zit. Lokale handlangers nemen contact op met de ontvanger zodra de lading is toegekomen.

Vandaag besteld? Morgen in huis!

Opvallend is dat de drugverkoop via het internet boomt. Zowel via legale sociale media als Facebook en Snapchat, als via het ondergrondse internet, Darknet, kan je steeds makkelijker drugs bestellen. Ook via communicatieapps met end-to-endversleuteling zoals WhatsApp of Telegram kan rechtstreeks worden besteld.

Die drugs worden vaak gewoon met de post bezorgd, als pakjes of in eenvoudige bubbelenveloppen. Dealers maken reclame met speciale feestdagenacties of beloven snelle leveringen aan huis.