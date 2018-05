‘Antwerpen mijn Waterloo? Napoleon heeft ook bijna gewonnen’

‘De dash is nog niet uit de federale regering’, zegt CD&V-vicepremier Kris Peeters. Op dat andere front, de gooi naar Antwerpse burgemeesterssjerp, loopt het veel moeizamer, maar hij probeert er de moed in te houden. ‘Dat laat sporen na, ja.'

Kris Peeters wandelt het vergaderzaaltje op zijn kabinet binnen en gooit een mapje met dossiers voor onze neus. ‘Hier zie. Wat ik deze legislatuur nog wil doen.’

Nog voor we een vraag hebben gesteld, heeft hij zo gereageerd op de uitspraken van N-VA-voorzitter en Antwerps burgemeester Bart De Wever, die vorige week verklaarde dat de dash - de fut - uit de regering-Michel is. Als reden verwees hij naar de gemeenteraadsverkiezingen van oktober en de verhuis van Peeters, die als vicepremier en minister van Werk en Economie De Wever uitdaagt in Antwerpen.

De Wever en Peeters leven daardoor op voet van oorlog. Het CD&V-kopstuk spreekt de naam van zijn opponent geen enkele keer uit tijdens het interview. De christendemocraat houdt het bij ‘hij’. Waar is het zo fout gelopen tussen de twee? ‘Je zou daar een historisch overzicht van kunnen maken, maar ik heb niet de ambitie dat zelf te doen’, antwoordt hij.

De vele dash die er volgens Peeters nog in de regering zit, ontbreekt evenwel wat bij hemzelf. De anders altijd zeer vitale CD&V’er oogt vermoeid. Het debacle rond Aron Berger, de chassidische jood die dan toch niet op zijn Antwerpse lijst staat omdat hij vrouwen de hand weigerde te schudden, heeft veel energie gekost. ‘Het een en ander is uit de hand gelopen’, zegt hij. De strijd in Antwerpen gaat nog meer dan gedacht bergop voor Peeters, die volgens een recente peiling maar 2 procent zou halen. ‘Het waren geen aangename weken.’

Als Bart De Wever zegt dat de dash uit de regering is, kijkt hij vooral naar u en uw verhuis naar Antwerpen. Voelt u zich aangesproken?

Kris Peeters: ‘Hij denkt dat ik naar Antwerpen ben verhuisd om hem stokken in de wielen te steken. Ik vind dat te zot om los te lopen. Ik heb de stap gezet omdat de lokale afdeling mij dat gevraagd heeft. Hij zou dat ook als een versterking van de huidige meerderheid kunnen zien - CD&V bestuurt samen met de N-VA in Antwerpen - maar hij ziet dat niet zo. Spijtig.’

‘Toch denk ik dat zijn uitspraak er vooral een voor intern gebruik was. Hij kreeg wat lastige vragen over uitspraken uit 2014, toen hij onder meer beloofde de federale begroting snel op orde te zetten. Dat is nog niet gelukt en dan is het gemakkelijk om naar de dash te verwijzen. Maar hij vergist zich: de dash is er nog altijd. Kijk naar de facts and figures: elke week worden nog belangrijke beslissingen genomen. Dus, what’s the problem?’

Het probleem is dat mensen geen grote daden meer zien van de regering.

Peeters: ‘Oh, maar er moeten nog belangrijke knopen worden doorgehakt, bijvoorbeeld over de lijst van de zware beroepen en voor het investeringspact. En hoewel we al heel wat arbeidsmarkthervormingen hebben doorgevoerd, is ook op mijn eigen bevoegdheidsdomein nog werk aan de winkel.’

‘We worden geconfronteerd met een werkgelegenheidsparadox. Er zijn de voorbije jaren veel banen gecreëerd en het aantal mensen dat aan de slag is, is significant gestegen. De werkloosheid ligt daardoor historisch laag, maar in vergelijking met de buurlanden werken bij ons nog altijd minder mensen. Dat is vreemd. Het probleem zit niet bij de hooggeschoolden, want 87 procent van hen heeft een baan. Maar bij de laaggeschoolden, jongeren, ouderen, mensen met een beperking en mensen met een migratieachtergrond ligt de werkzaamheidsgraad een pak lager. We slagen er te weinig in hen aan het werk te krijgen. Dat moet beter.’

Hoe wilt u hen aan het werk krijgen?

Peeters: ‘Om de twee jaar onderhandelen de sociale partners in de Groep van Tien over een loonakkoord. In het najaar moeten ze zo’n interprofessioneel akkoord afsluiten voor de loonstijgingen in 2019 en 2020. Ik roep hen op uit te zoeken hoe we de werkzaamheidsgraad kunnen verhogen. Tegelijk moeten ze ook een antwoord verzinnen op de digitalisering. De uitdagingen zijn immens: kijk naar hoe bij de banken en de supermarkten banen verloren zijn gegaan. Meer opleiding kan daar bijvoorbeeld een antwoord op zijn.’

De dash komt dus niet zozeer van de regering, maar moet van de sociale partners komen die al maanden geen akkoorden meer kunnen sluiten?

Peeters: ‘Wat heeft u dan liever? Dat ik met veel tamtam een of ander pact lanceer waar achteraf niets van in huis komt? Wie anders dan de sociale partners kunnen dit doen? Vanuit hun ervaringen kunnen de werkgevers en de vakbonden het best schetsen wat nodig is. Als ze tot een akkoord komen, zal ik mijn verantwoordelijkheid opnemen en dat uitvoeren.’

De christelijke arbeidersbeweging, een van de belangrijkste pijlers van uw partij, vierde afgelopen week Rerum Novarum. Hebt u meegevierd?

Peeters: ‘Net zoals ik respect heb voor 1 mei, heb ik respect voor Rerum Novarum. Maar ik heb niet gespeecht, als dat uw vraag is. Ik kom niet uit de beweging (maar van bij de werkgeversorganisatie Unizo, red.).’

In het regeerakkoord zijn heel duidelijke afspraken gemaakt over Arco. De beursgang van Belfius staat niet as such in dat akkoord. First things first.

ACV-voorzitter Marc Leemans waarschuwde op Rerum Novarum voor de vele ‘snertjobs’, die de financiering van de sociale zekerheid zouden ondermijnen. Dat is toch pijnlijk voor uw partij?

Peeters: ‘Ik zou graag hebben dat ze af en toe ook eens een positieve boodschap brengen. Maar Marc Leemans is Kris Peeters blijkbaar niet. Hij verwees vooral naar de flexi-jobs, die we onder meer voor een beperkt aantal activiteiten en sectoren zoals de horeca en de distributie hebben ingevoerd. Die ondermijnen de sociale zekerheid niet. Mensen kunnen die enkel opnemen als ze minstens vier vijfde werken en dus al veel socialezekerheidsbijdragen betalen.’

Wat vindt u van de aanhoudende kritiek van Beweging.net?

Peeters: ‘Ik ben altijd bereid om te luisteren, maar veel van de kritiek is onterecht. Doordat de afgelopen jaren 176.000 jobs in de privésector zijn bijgekomen en dankzij onze hervormingen betaalt de overheid jaarlijks 2,1 miljard euro minder aan werkloosheidsuitkeringen uit. De extra jobs leveren 2 miljard euro aan extra belastinginkomsten op en tegen 2022 zelfs 3,65 miljard euro. En dan moeten de socialezekerheidsbijdragen daar nog worden bijgeteld. In plaats van de sociale zekerheid af te breken, houden we ze zo betaalbaar.’

‘Hetzelfde met de taxshift. Die botst op veel kritiek, maar maakt wel dat iemand met het minimumloon dat met 115 euro per maand heeft zien stijgen. En iemand met een gemiddeld loon met 79 euro. Dat zijn geen kleine bedragen.’

De taxshift was een belastingverlaging op de poef. Gaat deze regering het gat in de begroting nog gedicht krijgen?

Peeters: ‘Samen met de deelstaatregeringen hebben we afgesproken om de begroting tegen 2020 in evenwicht te brengen. Ik hou me aan die afspraak.’

Dat is trager dan gedacht. Zo schuift u een deel van het werk door naar de volgende regering. Kan dat niet sneller?

Peeters: ‘Alles kan altijd sneller. Maar we lopen een marathon. Wie dan versnelt, dreigt daar verderop in de wedstrijd een prijs voor te betalen of zelfs de meet niet te halen. Als we intenser besparen, dreigen we de economische groei, de jobcreatie of de koopkracht in gevaar te brengen. En dan zijn we nog verder van huis.’

Wie goed in vorm is - en het gaat goed met de economie - kan het zich wel permitteren een beetje sneller te gaan.

Peeters: ‘Misschien. Maar om de begroting volgend jaar in evenwicht te krijgen, moeten we nog een goede 5 miljard euro vinden. Dat is een bom geld. Ik sta open voor voorstellen, show me the money. Als er oplossingen zijn die de economie, de jobcreatie en de koopkracht niet in gevaar brengen, wil ik die met plezier bekijken. Ook besparingen in de sociale zekerheid. Maar ik zie ze niet meteen. Of gaan we snijden in de uitkeringen en de pensioenen?’

De regering moet ook nog een akkoord zien te vinden over de vergoeding voor de Arco-coöperanten, die hun geld verloren toen de Dexia-bank ten val kwam, en voor de beursgang van de staatsbank Belfius, de opvolger van Dexia. Waarom duurt het zo lang?

Peeters: ‘In het regeerakkoord zijn heel duidelijke afspraken gemaakt over Arco. Die moesten al lang zijn uitgevoerd, maar het heeft allemaal wat langer geduurd. De beursgang van Belfius staat niet as such in het regeerakkoord. Er staat enkel iets over een actief beleid inzake de overheidsparticipaties. Wij stellen ons evenwel constructief op en hebben er geen probleem mee dat Belfius naar de beurs wordt gebracht. Maar ik vind dat er daarvoor eerst een oplossing moet zijn voor Arco en zo is dat ook binnen de regering afgesproken. First things first.’

Krijgen de coöperanten hun vergoeding voor de verkiezingen van 2019?

Peeters: ‘Dat is vanaf het begin de bedoeling geweest. In het regeerakkoord was zelfs een oplossing voor 2015 naar voren geschoven, dus het is de hoogste tijd.’

Dat er zo’n oplossing komt, blijft onzeker omdat de kans groot is dat Europa die als verboden staatssteun zal beschouwen. Veel mensen vinden dan ook dat u Belfius gijzelt door de beursgang afhankelijk te maken van die oplossing.

Peeters: ‘Waarom zou ik Belfius gijzelen?’

Ik vond de timing van die steekvlampeiling in Antwerpen vreemd. Ik hoop dat de politiek niet zo diep is gezakt dat er manoeuvres plaatsvinden.

Omdat het een goed moment was om naar de beurs te trekken en dat momentum na de zomer weg kan zijn.

Peeters: ‘Als ik die redenering volg, zouden we al onze overheidsparticipaties zoals Bpost en BNP Paribas zo snel mogelijk moeten verkopen. Waarom spreekt daar niemand over, en over Belfius wél? Ik vind dat een beetje vreemd. Belfius doet het goed en er is geen hoogdringendheid. Na de zomer hebben we nog alle tijd.’

Zal u er dan nog bij zijn? Zeker na de episode rond Aron Berger wordt gefluisterd dat de gemeenteraadsverkiezingen uw Waterloo worden.

Peeters: ‘Het was verrassend - in de negatieve zin - om die hype te zien ontstaan. Het een en ander is uit de hand gelopen.’

Dat is een understatement van jewelste.

Peeters: ‘Ik heb alles goed voorbereid, maar je hebt niet alles zelf in de hand. Toen ik die dinsdagochtend om zes uur wakker werd, hoorde ik op de radio dat CD&V Antwerpen een ultraorthodoxe jood die vrouwen geen hand wil geven op de lijst heeft gezet. Daar is het vervolgens dagen over gegaan. Terwijl Aron Berger heeft verklaard dat hij vrouwen wel een hand wil geven.’

Iets wat hij later heeft ontkend.

Peeters: ‘Ik heb het nochtans zwart-op-wit op papier. Achteraf bleek ook dat er een vonnis was (Berger kreeg een opschorting van straf omdat hij 28.000 euro van een bejaarde en kwetsbare man heeft gestolen, red.). Daar wisten we niets van. We kunnen toch niet bij elke rechtbank napluizen of een kandidaat eventueel iets heeft misdaan? Bon, hij zou op de negende plaats hebben gestaan. Hij staat er nu niet op. Het was geen aangename week, maar case closed.’

Er zijn toch fouten gemaakt?

Peeters: ‘Achteraf gezien zijn er inschattingsfouten gemaakt. Ik neem die op mij.’

U wilde zo veel mogelijk minderheden samen krijgen om stemmen te halen, maar die tactiek is in uw gezicht ontploft.

Peeters: ‘Als dat de bedoeling was, hadden we wel iemand anders genomen. We willen vooral de diversiteit van Antwerpen op onze lijst te vertalen. Ik heb daarom onder meer met enkele prominente mensen uit de joodse gemeenschap samengezeten en zij wezen Aron Berger aan. Door in te stemmen, heb ik een risico genomen. Maar dat wilde ik nemen omdat ik mensen wil verbinden. Het heeft verkeerd uitgepakt.’

Volgens een peiling van Het Laatste Nieuws haalt CD&V slechts 2 procent in Antwerpen. Hoezeer bent u in paniek?

Peeters: ‘Paniek? Ik maak me vooral zorgen over hoe dat soort peilingen wordt georganiseerd. Ze kwam er onmiddellijk na de heisa rond Aron Berger en past in de hype die daarrond werd gecreëerd. Ik heb geen peiling gezien toen het hele debacle rond ‘t Fornuis (het restaurant waar Bart De Wever een omstreden bezoek bracht aan een feestje van bouwpromotor Erik Van der Paal, red.) losbrak.’

Insinueert u politieke manoeuvres via de pers?

Peeters: ‘Iedereen neemt peilingen af wanneer hij dat denkt dat te moeten doen. Maar ik vond de timing van die steekvlampeiling vreemd. (wikt zijn woorden) Ik hoop dat de politiek niet zo diep is gezakt dat zulke manoeuvres plaatsvinden.’

Dat klinkt als een ja.

Peeters: ‘Als het de intentie zou zijn mij al dan niet om politieke redenen te pakken of mij dood te maken, dan is dat zeer zorgwekkend.’

Gelooft u nog dat u burgemeester van Antwerpen kunt worden?

Peeters: ‘Ik heb altijd gezegd dat Antwerpen een uphill battle werd. Het gaat moeilijk, maar het is nog lang geen oktober.’

Uw partij dreigt bij de gemeenteraadsverkiezingen de titel van volkspartij te moeten overlaten aan de N-VA.

Peeters: ‘CD&V is de grootste partij op het lokale niveau en heeft de meeste burgemeesters. We willen dat graag zo houden. Maar zelfs als de N-VA de grootste wordt, is ze geen volkspartij. Een volkspartij overstijgt intern de verschillende posities in een samenleving. In onze partij overbruggen we bijvoorbeeld de tegenstelling tussen werknemers en werkgevers. Wij zijn de enige partij die dat interne compromis in zich draagt.’

CD&V haalde als volkspartij bij de vorige federale verkiezingen wel minder dan 20 procent. Kan uw partij opnieuw over die grens springen, zoals uw partijgenote Hilde Crevits hoopt?

Peeters: ‘Percentages noemen is altijd gevaarlijk. Maar als zij dat zegt, kan ik me daar enkel bij aansluiten.’

Het zal wel, ze heeft u voorbijgestoken als nummer één van de partij.

Peeters: ‘Nummer één, nummer twee, nummer drie? Pfff. Dat interesseert me niet. We zijn geen kippen die allemaal op de bovenste stok willen zitten. Wouter Beke is voorzitter en dus de nummer één. En al de rest is volstrekt irrelevant.’

U blijft uiterlijk kalm. Maar de hele Antwerpse heisa laat toch schrammen na?

Peeters: ‘Dat laat sporen na, ja. Dit is niet gezellig. Maar als politicus kun je op zo’n moment maar op één manier reageren: onverkort doorwerken en zelfs een tandje bijsteken.’

U zou ook de handdoek in de ring kunnen werpen.

Peeters: ‘Opgeven? Ik ga niet zeggen dat het niet in mijn woordenboek staat. (twijfelt) Maar in moeilijke omstandigheden ga je het best door. Ik heb een risico genomen en soms loopt dat niet zoals je wil dat het loopt. Maar qui ose, vaincra. Wie durft, zal overwinnen. In het belang van de mensen en de partij moet je soms je eigen carrière in de weegschaal durven te gooien. En als het wat tegengaat, moet je nog harder op de trappers duwen dan normaal. Dat doe ik nu, hoe moeilijk het ook is.’

In Waterloo nam Napoleon ook een risico. Het werd de ultieme nederlaag.

Peeters: ‘Napoleon had bijna gewonnen hè. (stilte) Maar het zou ongepast zijn om me met Napoleon te vergelijken.’