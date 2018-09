Appetijt voor beursgang Belfius neemt af

Nu de situatie op de financiële markten onzeker is, neemt binnen de regering het enthousiasme voor de beursgang van Belfius af. Dan dreigt ook de Arco-deal te sneuvelen. En dat wil CD&V niet.

‘Een informele kern’. Zo wordt de vergadering genoemd die vandaag plaatsvindt. Het is de tweede bijeenkomst van het kernkabinet na het zomerreces, maar de eerste waar over de uitvoering van het akkoord van afgelopen zomer wordt gesproken. Ter herinnering: de regering-Michel bereikte in juli een akkoord over een arbeidsdeal, de beursgang van de staatsbank Belfius en over een vergoeding voor de Arco-coöperanten.

De bedoeling is het zo snel mogelijk eens te geraken over de uitvoering van die deals. Vandaag worden wellicht nog geen knopen doorgehakt, dat is ten vroegste voor de kern van vrijdag. Maar premier Charles Michel (MR) wil bij zijn coalitiepartners wel de temperatuur opmeten. Hoe staan zij tegenover de beursgang van Belfius? En wat moet gebeuren om de maatregelen uit de arbeidsdeal op 1 januari 2019 te doen ingaan?

Vooral het debat over de beursgang van Belfius belooft pittig te worden. Er is een akkoord om 30 procent van de staatsbank naar de beurs te brengen. Met dat geld kan de schuldgraad omlaag en een deel van dat geld zou gereserveerd worden om de Arco-coöperanten gedeeltelijk te vergoeden.

Maar het probleem is dat de situatie op de financiële markten onzeker is. Durft de regering het aan groen licht te geven voor de beursgang op een moment dat de markten wispelturig zijn door de val van de Turkse lira en de handelsoorlog tussen China en de VS.

Juist moment

De N-VA staat alvast niet te springen om Belfius nu naar de beurs te brengen. ‘Wij houden ons aan de afspraak dat Belfius naar de beurs moet op het juiste moment. Maar dat moment is er nu niet’, klinkt het in N-VA-kringen.

De Vlaamse liberalen zijn evenmin enthousiast. Open VLD-vicepremier Alexander De Croo maakte vorige week nog duidelijk dat er enkele maanden geleden een kans gemist is. Toen was de situatie op de financiële markten veel rooskleuriger, maar weigerde CD&V-vicepremier Kris Peeters zijn fiat te geven voor de beursgang omdat hij nog geen garanties had over een vergoeding voor de Arco-coöperanten. ‘Je moet het ijzer smeden als het heet is. Begin dit jaar is beslist Belfius toen niet naar de beurs te brengen omwille van de koppeling met Arco. De gevolgen daarvan zijn duidelijk. De beurzen evolueren.’

Intussen is de waarde van Belfius met zo’n 1 miljard euro gezakt. Terwijl Belfius enkele maanden geleden nog geraamd werd op 6 tot 8 miljard euro is dat nu nog 5 tot 7 miljard euro. Als de regering 30 procent van Belfius naar de beurs wil brengen, dan zou ze nu minstens 330 miljoen euro minder krijgen. ‘Dat is bijna evenveel als het bedrag dat de regering bereid is te betalen voor de Arco-gedupeerden’, luidt het in regeringskringen.

Terwijl bij de N-VA en Open VLD de scepsis groot is, heeft CD&V er alle belang bij dat de beursgang doorgaat. Want zonder beursgang is er geen geld voor de Arco-coöperanten. ‘De regering is geen beleggingsclub’, reageerde CD&V-vicepremier Kris Peeters vorige week op het nieuws dat Belfius nu veel minder waard is dan enkele maanden geleden.

Beslissing

De verwachting is dat Belfius binnenkort meer uitleg verschaft aan de regering. Wellicht volgt vrijdag op de kern een beslissing. Ofwel geven de topministers een go en dan kan Belfius eind oktober of begin november naar de beurs, ofwel wordt de beursgang opnieuw uitgesteld. En deze keer voor lange tijd. Want dan is het voor een volgende regering. Dan komt er in de huidige regeerperiode ook geen regeling meer voor de Arco-coöperanten.

Even werd gevreesd dat ook van de arbeidsdeal niets meer in huis zou komen omdat alles aan alles gekoppeld was. Maar alle partijen maakten intussen duidelijk dat ze de arbeidsdeal willen uitvoeren.