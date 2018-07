Arbeidsdeal heeft in 2019 dubbel zoveel jobs nodig

Met haar pakket arbeidsmarktmaatregelen wil de federale regering van premier Charles Michel (MR) twee vliegen in één klap slaan. Het moet in het verkiezingsjaar 2019 12.500 extra jobs opleveren en daardoor ook een half miljard euro bijdragen aan de begrotingsinspanning.

Door mensen aan het werk te krijgen bespaart de overheid op haar werkloosheidsuitgaven. Tegelijk betekent het meer belastinginkomsten en bijdragen voor de sociale zekerheid. Iemand die aan het werk gaat, levert de schatkist alles samen ruim 40.400 euro op per jaar.

Maar de arbeidsdeal zal niet vanaf dag één leiden tot een piek in de jobcreatie. Maatregelen zoals de sneller dalende werkloosheidsuitkeringen en steun voor wie in een knelpuntberoep aan de slag gaat, geven pas na verloop van tijd resultaat.

Het probleem daarvan is dat werklozen die pas halfweg het jaar geactiveerd worden, ook maar de helft bijdragen aan de overheidsfinanciën. Iemand die in november begint te werken, levert nog maar 6.740 euro op in plaats van de 40.400 euro waarvan de regering vertrekt.