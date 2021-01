Arbeidsinspectie kan nog niet controleren op quarantaine

'Er komen meer controles op de werkplaatsen van werknemers die in quarantaine moeten', werd na het Overlegcomité afgelopen vrijdag aangekondigd. Daarmee wil de regering een stap verder gaan dan de flitscontroles, waarbij de sociale inspectie bedrijven controleert of ze de regels voor thuiswerk naleven.

Maar voorlopig ontbreekt voor de sociale inspectie een wetgevend kader voor de quarantainehandhaving bij bedrijven. 'De wettelijke basis is er niet. Voorlopig kunnen we zulke controles niet doen', zegt Damien Delatour, directeur-generaal bij de arbeidsinspectie van de FOD Werk.

De inspectie heeft de gegevens nodig van wie verplicht in quarantaine zit. Die informatie zit bij de regionale zorgagentschappen, is privacygevoelig en mag niet zomaar gedeeld worden.

Buitenlandse werknemers

Weldra zouden die gegevens ook overgemaakt worden aan de arbeidsinspectie. 'We werken aan een Ministerieel Besluit dat de controle van de federale diensten op quarantaine mogelijk maakt en dat op basis van de regels van de deelstaten', zegt Nicolas Gillard, de woordvoerder van federaal minister van Werk Pierre-Yves Dermagne (PS). Dinsdag vindt een eerste overleg met de regionale ministers plaats.

De inspectie kan wel al controleren of buitenlandse werknemers een coronatest hebben laten afnemen bij hun terugkeer. Bedrijven uit de bouw, de land- en tuinbouw, de reinigings- en de vleessector stellen veel buitenlanders te werk. Die brachten de feestdagen mogelijk in hun thuisland door en moeten bij terugkeer een negatieve test die hoogstens 72 uur oud is, kunnen voorleggen.