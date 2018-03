Arco-impasse zet beursgang Belfius op de helling

‘De ongerustheid neemt toe’, zegt een bron over de geplande beursgang van Belfius. Uit contacten met Europa is gebleken dat de oplossing voor de Arco-coöperanten waarop de regering werkt verre van evident is.

Een maand geleden beloofde premier Charles Michel (MR) dat de regering uiterlijk begin maart zou beslissen of ze de staatsbank Belfius naar de beurs brengt.

In principe ging dat vrijdag op een kernkabinet gebeuren, maar doordat de premier in Senegal verbleef, is dat uitgesteld tot volgende week. Op dat moment zal de regering in principe ook een beslissing nemen over een regeling voor de Arco-coöperanten, die na het omvallen van Dexia wachten op hun geld.

Beide dossiers zijn politiek gekoppeld. CD&V-vicepremier Kris Peeters wil pas zijn goedkeuring geven voor de beursgang van de vroegere Dexia Bank België als er uitzicht is op een Arco-regeling.

Kink in de kabel

Maar er is een kink in de kabel gekomen, zeggen meerdere bronnen. In de gesprekken die het kabinet van de premier heeft gehad met Europa is onlangs gebleken dat de piste waaraan tot dusver is gewerkt - een vergoeding voor de Arco-coöperanten, deels met overheidsgeld - helemaal niet evident is.

Nochtans is dat het spoor dat de federale regering wil bewandelen. Vorige maand is afgesproken dat onderhandelingen worden opgestart met Deminor, het juridisch advieskantoor dat ruim 2.000 boze Arco-coöperanten vertegenwoordigt, over een dading. De coöperanten zouden een schadevergoeding krijgen en in ruil moeten alle rechtszaken worden stopgezet. Dat plan B lag al op tafel bij de regeringsvorming in 2014.

Staatssteun

Die oplossing is allesbehalve evident, omdat dat zou betekenen dat de Belgische staat geld op tafel legt voor de bijna 800.000 Arco-coöperanten en dat neigt volgens Europa naar staatssteun. Om die reden schoot de Commissie al eens de staatswaarborg af (het plan A) die de regering-Leterme had uitgewerkt. Als ook het plan B geen groen licht krijgt, en daar heeft het volgens sommigen alle schijn naar, moet de regering op zoek naar een plan C.

Een mogelijkheid daarvoor is dat Belfius een commerciële geste doet en dat de christelijke werknemersorganisatie Beweging.net (ex-ACW), waarvan Arco de financiële arm was, met geld over de brug komt. Dat zal naar alle waarschijnlijkheid minder opleveren dan de 600 miljoen euro - 40 procent van de inleg van de coöperanten - die de regering beloofd heeft. Beweging.net is slechts bereid goed 30 miljoen euro op tafel te leggen.

Belfius niet happig

Belfius staat volgens onze informatie absoluut niet te springen om te betalen. Volgens een bron zeggen de juridische adviseurs van de bank dat haar risico beperkt is en niet boven 100 miljoen uitkomt.

Bij Belfius houden ze er rekening mee dat de beursgang niet meer doorgaat. goedgeplaatste Bron

Het ziet er dus naar uit dat de Arco-coöperanten met minder tevreden moeten zijn. Dat is geen goed nieuws voor CD&V, die veel belang hecht aan een regeling voor de coöperanten. ‘De vraag is of CD&V de beursgang van Belfius zal blijven blokkeren, nu iedereen inziet dat een oplossing voor Arco er door de houding van Europa de volgende weken of maanden niet zal komen’, klinkt het in regeringskringen.

Voor Belfius dringt de tijd. Uiterlijk op 12 maart moet de regering een go geven voor de beursgang, wil die nog lukken voor de zomer. ‘Het is nu of nooit’, klinkt het in regeringskringen.